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"Добрый знак": в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу

Юрий Берендий
14 апреля 2024, 10:29
В Раде отметили, что Владимир Зеленский подпишет законопроект о мобилизации после того, как Офис президента проверит его на соответствие Конституции.
'Добрый знак': в Раде рассказали, когда новый закон о мобилизации вступит в силу
В Раде рассказали, когда Зеленский подпишет новый закон о мобилизации / Коллаж Главред, фото: t.me_V_Zelenskiy_official 4, УНИАН

В течение следующих двух недель ожидается, что президент Владимир Зеленский подпишет новый закон о мобилизации, и этот документ вступит в силу. Об этом в эфире телемарафона сообщил первый заместитель председателя Верховной Рады Александр Корниенко.

Он добавил, что в Раде пока нет зарегистрированных постановлений, которые могли бы блокировать подписание спикером парламента Русланом Стефанчуком принятых изменений в закон о мобилизации. Таким образом, уже в понедельник он сможет подписать документ и направить его президенту.

"Мы ждем еще один день эти постановления (которые могут заблокировать подписание закона спикером, - ред.). За два предыдущих дня их не было. И это хороший знак. Я думаю, что с понедельника спикер сможет его подписать, направить на подпись президенту. У президента будет две недели, и я думаю, он затягивать не будет", - спрогнозировал Корниенко.

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Корниенко сообщил, что Офис президента собирается провести анализ документа на соответствие Конституции, после чего президент Украины Владимир Зеленский подпишет его.

"Оптимистично, за следующие две недели он будет опубликован и вступит в силу, а дальше нужно отсчитывать определенные сроки, потому что часть норм сразу действует, а некоторые - через месяц", - пояснил Корниенко.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации в Украине - последние подробности

Заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что уже завершено цифровое оформление данных о мужчинах призывного возраста, которые могут быть мобилизованы во всех 24 регионах Украины и в городе Киеве. Министерство обороны перезапустило электронную систему "Оберег", которая обеспечивает цифровой учет данных на каждом этапе мобилизационной кампании для каждого отдельного субъекта.

Он также добавил, что повторные медицинские осмотры для военнообязанных, которые ранее были признаны ограниченно годными, начнутся с середины мая.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что полиция имеет данные о сотнях тысяч военнообязанных, которые могут уклоняться от мобилизации.

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