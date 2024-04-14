150 ракет и 170 дронов: Иран нанес массированный удар по Израилю - есть прилеты

По данным ЦАХАЛа, в результате удара иранской баллистической ракеты по авиабизе Неватими не зафиксировано значительных повреждений инфраструктуры.

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Израиль атаковало почти 300 воздушных целей - сколько удалось сбить / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

В ночь на 14 апреля Иран атаковал территорию Израиля с применением дронов и крылатых ракет. Всего было запущено почти 300 воздушных целей, 99% из которых удалось сбить. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на представителя ЦАХАЛа контр-адмирала Даниэля Хагари.

"Это очень важное стратегическое достижение. Иранская угроза встретила воздушное и технологическое преимущество ЦАХАЛа в сочетании с сильной боевой коалицией, которая вместе перехватила подавляющее большинство угроз", - сказал он.

По его словам, Иран выпустил 170 ударных дронов в сторону Израиля, однако ни один из них не попал в воздушное пространство страны. Все они были сбиты за пределами Израиля совместно с союзниками.

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Также было запущено 30 крылатых ракет, но ни одна из них не достигла воздушного пространства Израиля. По словам Хагари, 25 из них были сбиты израильскими воздушными силами.

Хагари сообщил, что Иран запустил 120 баллистических ракет в сторону Израиля. Многие из них были сбиты системой противоракетной обороны дальнего радиуса действия "Стрела", хотя некоторым ракетам удалось обойти израильскую оборону и ударить в авиабазу Неватим на юге страны.

Хагари отметил, в результате удара по авиабазе Неватим не зафиксировано значительных повреждений, авиабаза работает в штатном режиме.

"Иран думал, что сможет парализовать базу и таким образом нанести ущерб нашим воздушным возможностям, но ему это не удалось. Самолеты ВВС продолжают взлетать и приземляться с базы и отправляться на наступательные и оборонительные миссии, в том числе самолеты "Адир" (F-35), которые сейчас возвращаются с миссии по обороне базы, и вскоре вы увидите, как они приземлятся", - говорит он.

Что известно об иранских БпЛА типа "Шахед" / Инфографика: Главред

Что такое дрон Shahed Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атака на Израиль - реакция Байдена

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 14 апреля Иран совершил атаку на Израиль с помощью значительного количества беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет.

Руководство республиканцев в Палате представителей США объявило о намерении провести безотлагательное голосование по пакету поддержки для Израиля в связи с массированным воздушным ударом Ирана.

Президент США отреагировал на атаку по Израилю и провел срочное совещание со своей командой по национальной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

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