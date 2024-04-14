Кто из украинцев останется в апреле без пенсий: что произошло

Как говорят чиновники Пенсионного фонда, к сожалению, не все пенсионеры вовремя проходят необходимую идентификацию

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Как не остаться без пенсии в апреле? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Оформление пенсионных выплат является важным процессом, требующим от получателей регулярного подтверждения своего статуса. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Винницкой области.

Как говорят чиновники, к сожалению, не все пенсионеры вовремя проходят необходимую идентификацию (и в некоторых случаях это приводит к задержкам в начислении и выплате пенсий).

Ранее сообщалось, что те пенсионеры, которые получили статус внутренне перемещенного лица до 24 февраля 2022 года, должны были пройти обязательную физическую идентификацию до конца марта. Те же, кто ее не прошел, остались без выплат в апреле.

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Однако, говорят чиновники, Пенсионный фонд будет накапливать денежные средства на пенсионном счете лица, пока процесс подтверждения не состоится.

При этом украинцев заверяют, что лица, которые не успели пройти в указанный срок идентификацию, имеют право восстановить выплаты. Для этого таки придется пройти процесс подтверждения личности. Следовательно, как только процедура завершится, средства начислят на счет пенсионера.

В частности, пройти идентификацию можно по нескольким вариантам:

Лично обратиться в отделение "Ощадбанка" или посетить сервисный центр Пенсионного фонда.

Воспользоваться личным кабинетом на веб-портале Пенсионного фонда.

Использовать видеосвязь для связи с сотрудником Пенсионного фонда.

Обратиться в дипломатическое учреждение Украины за рубежом.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Пенсии в Украине

Напомним, в 2024 году в Украине увеличили требования к страховому стажу для выхода на пенсию в возрасте 60 лет - теперь необходимо иметь

страховой стаж в 31 год. Ранее этот показатель составлял 30 лет.

Также ежегодная индексация пенсий привела к увеличению выплат для военных пенсионеров, включая и тех, которые получают пенсию по инвалидности. Минимальные выплаты для них выросли на 600-700 гривен, в зависимости от группы инвалидности и звания.

Кроме этого, с 1 апреля часть пенсионных выплат могут приостановить. Чтобы избежать приостановления, пенсионеры должны пройти идентификацию до 31 марта 2024 года в отделение "Ощадбанка" или в Пенсионном фонде Украины, или через видеоидентификацию.

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