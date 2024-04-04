Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

"Как проверить правильность расчета пенсии?" ‒ таким вопросом наверняка задаются множество украинцев. Главред детально на него отвечает.

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Как проверить правильность расчета пенсии? / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Где можно проверить правильность начисления пенсии в Украине?

Где можно проверить правильность начисления пенсии в Украине – ответ крайне прост – через официальный сайт Пенсионного фонда.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ):

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В любом отделении ПФУ:

Нужно предоставить паспорт, ИНН и пенсионное удостоверение.

Сотрудник ПФУ проверит ваши данные и предоставит вам информацию о вашей пенсии, включая:

Размер пенсии;

Периоды, включенные в страховой стаж;

Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;

Расчет пенсии.

Через электронную очередь:

Записаться на прием на сайте ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.

В назначенное время прийти в ПФУ с документами.

В органах социальной защиты:

В некоторых случаях можно обратиться в органы социальной защиты для проверки правильности начисления пенсии.

Онлайн:

На веб-портале электронных услуг ПФУ:

Зарегистрироваться на портале: https://portal.pfu.gov.ua/.

Авторизоваться и перейти в раздел "Мои пенсионные выплаты".

В этом разделе можно посмотреть:

Размер пенсии;

Периоды, включенные в страховой стаж;

Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;

Расчет пенсии.

Через мобильное приложение ПФУ:

Скачать приложение "ПФУ" из App Store или Google Play.

Авторизоваться в приложении.

В приложении можно посмотреть:

Размер пенсии;

Периоды, включенные в страховой стаж;

Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;

Расчет пенсии.

Можно ли пересчитать пенсию в Украине?

Да - в Украине можно пересчитать пенсию.

Существует несколько случаев, когда можно пересчитать пенсию:

При достижении пенсионного возраста:

Если вы не получаете пенсию, потому что не достигли пенсионного возраста, вы можете подать заявление о перерасчете пенсии, когда достигнете пенсионного возраста.

При увеличении страхового стажа:

Если вы продолжаете работать после назначения пенсии, ваш страховой стаж увеличивается. Вы можете подать заявление о перерасчете пенсии, когда ваш страховой стаж увеличится на 2 года или больше.

При изменении законодательства:

Если законодательство о пенсиях изменится, ваша пенсия может быть пересчитана автоматически.

Вы также можете подать заявление о перерасчете пенсии, если считаете, что изменения в законодательстве могут увеличить вашу пенсию.

В связи с ошибкой в расчете пенсии:

Если вы обнаружите ошибку в расчете вашей пенсии, вы можете подать заявление о перерасчете пенсии.

Чтобы пересчитать пенсию, вам необходимо:

Подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ):

Заявление можно подать лично в любом отделении ПФУ, через электронную очередь на сайте ПФУ или по почте.

К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше право на перерасчет пенсии.

ПФУ должно рассмотреть ваше заявление и в течение 10 суток примет решение о перерасчете пенсии.

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.

Куда обратиться если не согласен с начислением пенсии Украина?

Если вы не согласны с начислением пенсии в Украине, вы можете обратиться:

1. В вышестоящий орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ):

Вначале рекомендуется обратиться в вышестоящий орган ПФУ:

Это может быть управление ПФУ в вашей области или главк ПФУ.

Вы можете подать жалобу на решение ПФУ о начислении пенсии.

Жалобу можно подать лично, по почте или через электронную очередь на сайте ПФУ.

2. В суд

Если вы не согласны с решением вышестоящего органа ПФУ, вы можете обратиться в суд:

Вы можете подать иск в суд о перерасчете пенсии.

В суде вам необходимо будет доказать, что ваша пенсия была начислена неправильно.

Вам может понадобиться помощь юриста.

3. В органы социальной защиты

В некоторых случаях можно обратиться в органы социальной защиты:

Органы социальной защиты могут помочь вам разобраться в вопросах начисления пенсии.

Они могут также помочь вам оформить необходимые документы для подачи жалобы или иска в суд.

4. К юристу

Юрист может помочь вам:

Оценить законность начисления вашей пенсии;

Составить жалобу или иск в суд;

Представить ваши интересы в суде.

Важно - При обращении в любой орган необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и пенсионное удостоверение.

Срок подачи жалобы на решение ПФУ составляет 10 дней.

Срок подачи иска в суд составляет 3 месяца.

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