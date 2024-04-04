Как проверить, правильно ли посчитали пенсию: что делать украинцам

Где можно проверить правильность начисления пенсии в Украине?
Где можно проверить правильность начисления пенсии в Украине – ответ крайне прост – через официальный сайт Пенсионного фонда.
В Пенсионном фонде Украины (ПФУ):
В любом отделении ПФУ:
Нужно предоставить паспорт, ИНН и пенсионное удостоверение.
Сотрудник ПФУ проверит ваши данные и предоставит вам информацию о вашей пенсии, включая:
Размер пенсии;
Периоды, включенные в страховой стаж;
Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
Расчет пенсии.
Через электронную очередь:
Записаться на прием на сайте ПФУ: https://portal.pfu.gov.ua/.
В назначенное время прийти в ПФУ с документами.
В органах социальной защиты:
В некоторых случаях можно обратиться в органы социальной защиты для проверки правильности начисления пенсии.
Онлайн:
На веб-портале электронных услуг ПФУ:
Зарегистрироваться на портале: https://portal.pfu.gov.ua/.
Авторизоваться и перейти в раздел "Мои пенсионные выплаты".
В этом разделе можно посмотреть:
Размер пенсии;
Периоды, включенные в страховой стаж;
Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
Расчет пенсии.
Через мобильное приложение ПФУ:
- Скачать приложение "ПФУ" из App Store или Google Play.
- Авторизоваться в приложении.
- В приложении можно посмотреть:
- Размер пенсии;
- Периоды, включенные в страховой стаж;
- Средняя зарплата, взятая за основу для расчета пенсии;
- Расчет пенсии.
Можно ли пересчитать пенсию в Украине?
Да - в Украине можно пересчитать пенсию.
Существует несколько случаев, когда можно пересчитать пенсию:
При достижении пенсионного возраста:
Если вы не получаете пенсию, потому что не достигли пенсионного возраста, вы можете подать заявление о перерасчете пенсии, когда достигнете пенсионного возраста.
При увеличении страхового стажа:
Если вы продолжаете работать после назначения пенсии, ваш страховой стаж увеличивается. Вы можете подать заявление о перерасчете пенсии, когда ваш страховой стаж увеличится на 2 года или больше.
При изменении законодательства:
Если законодательство о пенсиях изменится, ваша пенсия может быть пересчитана автоматически.
Вы также можете подать заявление о перерасчете пенсии, если считаете, что изменения в законодательстве могут увеличить вашу пенсию.
В связи с ошибкой в расчете пенсии:
Если вы обнаружите ошибку в расчете вашей пенсии, вы можете подать заявление о перерасчете пенсии.
Чтобы пересчитать пенсию, вам необходимо:
Подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ):
Заявление можно подать лично в любом отделении ПФУ, через электронную очередь на сайте ПФУ или по почте.
К заявлению необходимо приложить документы, подтверждающие ваше право на перерасчет пенсии.
ПФУ должно рассмотреть ваше заявление и в течение 10 суток примет решение о перерасчете пенсии.
Пенсионный фонд Украины (ПФУ)
Пенсионный фонд Украины — центральный орган исполнительной власти, который осуществляет управление социальной системой всеобщего обязательного государственного пенсионного страхования, проводит сбор, аккумуляцию и учёт страховых взносов; назначает пенсии и готовит документы по их выплате; обеспечивает своевременное и в полном объёме финансирование и выплату пенсий, социальных оплат, осуществляемых в соответствии с законодательством за счет Пенсионного фонда Украины; осуществляет контроль целевого использования средств Пенсионного фонда Украины.
Куда обратиться если не согласен с начислением пенсии Украина?
Если вы не согласны с начислением пенсии в Украине, вы можете обратиться:
1. В вышестоящий орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ):
Вначале рекомендуется обратиться в вышестоящий орган ПФУ:
Это может быть управление ПФУ в вашей области или главк ПФУ.
Вы можете подать жалобу на решение ПФУ о начислении пенсии.
Жалобу можно подать лично, по почте или через электронную очередь на сайте ПФУ.
2. В суд
Если вы не согласны с решением вышестоящего органа ПФУ, вы можете обратиться в суд:
Вы можете подать иск в суд о перерасчете пенсии.
В суде вам необходимо будет доказать, что ваша пенсия была начислена неправильно.
Вам может понадобиться помощь юриста.
3. В органы социальной защиты
В некоторых случаях можно обратиться в органы социальной защиты:
Органы социальной защиты могут помочь вам разобраться в вопросах начисления пенсии.
Они могут также помочь вам оформить необходимые документы для подачи жалобы или иска в суд.
4. К юристу
Юрист может помочь вам:
Оценить законность начисления вашей пенсии;
Составить жалобу или иск в суд;
Представить ваши интересы в суде.
Важно - При обращении в любой орган необходимо иметь при себе паспорт, ИНН и пенсионное удостоверение.
Срок подачи жалобы на решение ПФУ составляет 10 дней.
Срок подачи иска в суд составляет 3 месяца.
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