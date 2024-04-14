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Атаки Ирана на Израиль: Байден экстренно созвал лидеров стран "Большой семерки"

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2024, 09:00
"Я самым решительным образом осуждаю атаки Ирана на Израиль", - говорится в распространенном Белым домом заявлении президента Джо Байдена.
Байден, Большая семерка
Также Джо Байден провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Американский президент Джо Байден встретился со своей командой по национальной безопасности ‒ для того, чтобы обсудить последние новости о ночной атаке Ирана на Израиль. Об этом говорится в официальном заявлении Белого дома.

Кроме того, сообщается, что Байден провел экстренный телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а потом созвал лидеров стран "Большой семерки" (G7).

"Раньше сегодня Иран и его марионетки, действующие из Йемена, Сирии и Ирака, совершили беспрецедентную воздушную атаку на военные объекты в Израиле. Я самым решительным образом осуждаю эти атаки. Я только что говорил с премьер-министром Нетаньяху, чтобы подтвердить твердую преданность Америки безопасности Израиля. Я сказал ему, что Израиль продемонстрировал способность защищаться и отражать даже беспрецедентные атаки – посылая четкий сигнал своим врагам, что они не могут эффективно угрожать безопасности Израиля", — говорится в заявлении президента США, опубликованном Белым домом.

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Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах?

Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета была разработана на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" Ирана, по сути, путем добавления системы наведения.

В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена ​​как 300 км. Особенностью данного поколения стало совершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель.

Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, относится к семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Война Ирана с Израилем - что известно

Напомним, 1 апреля по столице Сирии Дамаску нанесли мощный удар, в результате которого пострадала резиденция возле посольства Ирана в Сирии. В авиаударе обвинили Израиль и пообещали отомстить.

После удара по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские чиновники и генералы, угроза новой большой войны на Ближнем Востоке значительно возрастает. Американская разведка предупредила Израиль о возможном военном ответе от Ирана в течение следующих 48 часов.

Также анонимный американский чиновник рассказал, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по израильским или американским базам. Атаку считают неизбежной.

Кроме этого, 12 апреля с территории Ливана выпустили десятки ракет, которые были нацелены на Израиль. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что около 40 ракет попали на израильскую территорию, часть из них была перехвачена системой ПВО. В ответ ЦАХАЛ совершил удары по местам на юге Ливана, чтобы устранить угрозу.

В ночь на 14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку на Израиль, используя ракеты и беспилотники.

СМИ Израиля сообщили, что страну атаковали не только с территории Ирана, но и из Ирака, Сирии, Ливана и Йемена. Отмечается, что в воздухе одновременно находилось около 200 целей.

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