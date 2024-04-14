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Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке

Руслана Заклинская
14 апреля 2024, 01:35обновлено 14 апреля, 03:02
ЦАХАЛ зафиксировал запуск более 100 БПЛА из Ирана в сторону Израиля, военные начали перехват.
Иран атаковал Израиль более сотней дронов и ракет: детали войны на Ближнем Востоке
Иран начал масштабную атаку на Израиль / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

В ночь на 14 апреля Иран начал масштабную воздушную атаку на Израиль, используя ракеты и беспилотники. Израиль находится в боевой готовности и закрыл воздушное пространство. Об этом сообщает Times of Israel.

Несколько десятков беспилотников направлялись в Израиль из Ирана. По данным Sky News, представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари в выступлении перед прессой подтвердил запуск Ираном БПЛА, однако не уточнил, о каком количестве идет речь.

"Мы попытаемся не допустить их к территории Израиля, это наша задача", - заявил он.

видео дня

Перед этим ЦАХАЛ сообщил об отмене всех военных тренировок и учений. Также было запрещено проведение любых массовых мероприятий с участием более 1000 человек и решили прервать учебный процесс по всей стране.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху вечером созвал военный кабинет и записал видеообращение к соотечественникам. Он подчеркнул готовность страны к любому сценарию и призвал граждан сохранять спокойствие.

"Наши системы защиты развернуты, и мы готовы к любому сценарию, как в обороне, так и в наступлении. Государство Израиль сильное, ЦАХАЛ сильный, общественность сильная. Я установил четкий принцип - кто делает нам больно, то же самое делаем мы ему. Мы будем защищаться от любой угрозы, и мы будем делать это спокойно и решительно", - заявил Нетаньяху.

Ситуация стала настолько напряженной, что соседние страны также приняли меры безопасности. Иордания закрыла свое воздушное пространство, а Ирак прекратил передвижение воздушных судов. А впоследствии воздушное пространство закрыл и сам Израиль.

Иран подтвердил запуск беспилотников и ракет в направлении Израиля. Как сообщает иранское государственное агентство IRNA, Корпус стражей Исламской революции запустил беспилотники и ракеты по "оккупированным территориям и позициям сионистского режима", то есть Израиля.

СМИ Израиля сообщили, что страну атаковали не только с территории Ирана, но и из Ирака, Сирии, Ливана и Йемена. Отмечается, что в воздухе одновременно находилось около 200 целей.

Вскоре ЦАХАЛ нанес удары по южному Ливану в ответ на атаку по населенному пункту Кфар-Блум. Также Израиль атаковал объекты террористической организации "Хезболла" в нескольких районах Ливана.

По данным СМИ, ПВО Иордании готова перехватить и сбить любой иранский беспилотник или самолет, который нарушит воздушное пространство страны. Кроме этого, войско Иордании находится в состоянии повышенной готовности, работают радиолокационные системы.

Около полуночи, Израиль начал перехват иранских беспилотников над Сирией и Иорданией благодаря совместной защите, созданной с США. ЦАХАЛ зафиксировал запуск более 100 БПЛА из Ирана в сторону Израиля.

В то же время министр обороны Ирана оставил предупреждение соседним странам, что, если они откроют свое воздушное пространство для Израиля, чтобы перехватывать БПЛА, то эти страны также будут считаться целями.

Американское издание ABC News, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника сообщает, что на Израиль планируют запустить от 400 до 500 БПЛА и ракет из Ирака, Сирии, южного Ливана и со стороны хуситов.

"Любая страна, которая откроет свое воздушное пространство или территорию для Израиля для нападения на Иран, получит наш решительный ответ", - сказал министр обороны Ирана генерал Мохаммад Реза Аштиани.

Около 01:00 Государственное СМИ IRNA сообщило, что Иран выпустил первые баллистические ракеты в сторону Израиля.

"Запущена первая волна баллистических ракет в направлении Израиля", - подтвердило CNN со ссылкой на государственные СМИ Ирана.

Террористическая группировка "Хезболла" утверждает, что недавно выпустила десятки ракет из Ливана по израильской армейской базе на Голанских высотах, сообщает The Times of Israel. ЦАХАЛ заявил, что ракеты попали в открытую местность, информации о разрушениях или пострадавших нет.

Обновлено 01:30: Американские войска сбили часть иранских беспилотников, которые направлялись в Израиль, рассказал американский чиновник ABC News.

Обновлено 01:51: Иран заявил о завершении своей атаки на Израиль, но предупредил об еще более строгом ответе, если Израиль нанесет новый удар.

"Вопрос исчерпан, но израильский режим может сделать еще одну ошибку и тогда реакция Ирана будет гораздо жестче. Это конфликт между Ираном и израильским режимом, США должны держаться подальше от происходящего, поскольку это касается Израиля и Ирана. Страны региона были предупреждены Ираном дипломатическими каналами перед началом иранской атаки", - указано в заявлении.

Война Ирана с Израилем - что известно

Напомним, 1 апреля по столице Сирии Дамаску нанесли мощный удар, в результате которого пострадала резиденция возле посольства Ирана в Сирии. В авиаударе обвинили Израиль и пообещали отомстить.

После удара по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские чиновники и генералы, угроза новой большой войны на Ближнем Востоке значительно возрастает. Американская разведка предупредила Израиль о возможном военном ответе от Ирана в течение следующих 48 часов.

Также анонимный американский чиновник рассказал, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по израильским или американским базам. Атаку считают неизбежной.

Кроме этого, 12 апреля с территории Ливана выпустили десятки ракет, которые были нацелены на Израиль. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что около 40 ракет попали на израильскую территорию, часть из них была перехвачена системой ПВО. В ответ ЦАХАЛ совершил удары по местам на юге Ливана, чтобы устранить угрозу.

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