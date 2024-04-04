Иран может начать против Израиля войну в течение 48 часов - Vox News

По данным ЦРУ, Иран планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

https://glavred.info/world/iran-mozhet-nachat-protiv-izrailya-voynu-v-techenie-48-chasov-vox-news-10555325.html Ссылка скопирована

Удар по Дамаску может перерасти в новую войну на Ближнем Востоке / Коллаж: Главред, фото:twitter.com/IDF, pixabay.com

Удар по иранскому консульству в Сирии, в результате которого погибли высокопоставленные иранские чиновники и генералы, рискует перерасти в новую крупную войну на Ближнем Востоке. Американская разведка предупредила Израиль, что стоит ожидать военного ответа от Ирана в течение 48 часов.

Как сообщает издание Vox News, высокопоставленные чиновники Ирана отреагировали на нападение, заявив, что Тегеран имеет полное право ответить на нападение.

Иран якобы планирует комбинированную атаку с "дождем" беспилотников и ракет, выпущенных со своих баз по стратегическим объектам на территории Израиля.

видео дня

Удар по консульству Ирана в Сирии - что известно

1 апреля по столице Сирии Дамаску был нанесен мощный авиационный удар, в результате которого пострадала одна из резиденций возле посольства Ирана в Сирии. Погибли 13 человек - семь членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и шесть сирийских граждан.

КСИР подтвердил, что в были убиты семь офицеров. В частности, были ликвидированы генерал Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими.

В МИД Ирана назвали удар нарушением всех международных конвенций.

Иран и Сирия обвинили в нападении Израиль. Тегеран пообещал отомстить.

По данным Минобороны Сирии, израильские самолеты нанесли удар по зданию консульства со стороны оккупированных Голанских высот. Израильские военные от комментариев отказались.

На протяжении последних лет Израиль регулярно наносит удары по территории Сирии — по целям, где, по предположению израильских военных, могут находиться иранские базы. Эти удары участились после нападения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред