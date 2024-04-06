'Нападение со стороны Ирана является 'неизбежным': США в состоянии повышенной готовности

США предостерегли Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://glavred.info/world/napad-z-boku-iranu-ye-neminuchim-ssha-u-stani-pidvishchenoji-gotovnosti-10555820.html Ссылка скопирована

США готовится к возможным ударам Ирана / коллаж: Главред, фото: pexels, Википедия

Анонимный американский чиновник поделился, что США находятся в состоянии повышенной готовности из-за возможного удара Ирана по израильским или американским базам в регионе в ответ на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии.

"Мы, безусловно, находимся на высоком уровне бдительности", - сказал чиновник, подтверждая сообщение CNN, согласно которому атака может произойти на следующей неделе, передает Reuters.

В частности, официальный представитель США сообщил CNN, что Вашингтон также рассматривает возможность нападения Ирана на американские активы в регионе в течение недели.

видео дня

По его словам, США предостерегли Тегеран от использования удара для дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Также отмечается, что высокопоставленные чиновники США сейчас считают, что нападение со стороны Ирана является "неизбежным". Такой взгляд разделяют их израильские коллеги, сказал чиновник.

Оба правительства упорно работают над тем, чтобы опередить то, что должно произойти, поскольку они предполагают, что атака Ирана может разворачиваться несколькими различными путями и что активы и персонал США и Израиля рискуют стать целью.

Напомним, что в январе Иран ударил ракетами по Пакистану. Удар по штабам нанесли ракетами и беспилотниками. В результате атаки, цели уничтожены. Это был первый удар Ирана по Пакистану, а точнее по провинции Белуджистан.

В Конгрессе США анонсировали голосование помощи Израилю. Вопрос военной помощи для Израиля рассмотрят в отдельном проекте от решения по южной границе, заявил спикер Палаты представителей США Майк Джонсон.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред