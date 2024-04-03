"Последние выборы в истории": Трамп пригрозил концом США

Дональд Трамп убежден, что выборы в США в 2024 году имеют решающее значение для судьбы страны.

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Дональд Трамп заявил о "конце США" и назвал условие / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Экс-глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что если его не изберут следующим президентом Америки, то США может прийти конец.

2 апреля Трамп выступил с предвыборной речью в городе Гранд-Рапидс штата Мичиган. Он заявил, что Америка столкнулась с "кровопролитием" преступности мигрантов и пригрозил концом США после выборов в ноябре.

Трамп назвал мигрантов "животными" и обвинил в проблемах США. Кроме того, он намекнул на какое-то тайное вторжение. По словам политика, враждебные страны, в частности Китай, отправляли через границу только мужчин "призывного возраста".

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"Если мы не победим 5 ноября, я думаю, что наша страна перестанет существовать. Это могут быть последние выборы в нашей истории. Я на самом деле это имею в виду. Если мы не выиграем, я думаю, что это могут быть последние выборы в нашей истории. Вот куда движется наша страна", — заявил Трамп.

Скандальные заявления Трампа

Дональд Трамп рассказал историю, как в бытность главой государства, он угрожал союзникам по НАТО поощрять агрессора Россию "делать все, что вздумается" с государствами, которые не выполняют свою часть обязательств в рамках Альянса. В Белом доме назвали подобные заявления Трампа "шокирующими". Из-за скандальных заявлений экс-главы Белого дома Дональда Трампа об Альянсе в Европе заговорили о создании альтернативы НАТО.

Высказывался Трамп и об Украине. В частности, политик неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине возможно придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.

По словам Трампа, у него "прекрасные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.

Выборы президента США 2024 Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года. 15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании. 25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок. В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году. Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты. Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем. В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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