Иран начал военные действия против Пакистана.

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Иран ударил ракетами по Пакистану / коллаж: Главреж, фото: Википедия, Flag.in.ua

Сегодня, 16 января, Вооруженные силы Ирана нанесли ракетный удар по штабам террористической группировки "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Об этом сообщило иранское агентство Tasnim.

Удар по штабам нанесли ракетами и беспилотниками. В результате атаки, цели уничтожены. Это был первый удар Ирана по Пакистану, а точнее по провинции Белуджистан.

Также в Reuters сообщили о том, что данная группировка предварительно атаковала иранские силы безопасности в пограничном районе.

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Помимо прочего, в прошлом месяце Джейш аль-Адль напали на участок полиции в иранской провинции Систан, в результате чего погибли около 11 полицейских.

Как пишет редакция Al Arabiya, это один из самых бедных регионов Ирана. Группировка озвучивают своей целью предоставление лучших условий жизни для белуджи в Иране.

Как сообщал Главред, представитель вооруженных сил Йемена генерал Яхья Сарие Ану сообщил, что йеменские повстанцы-хуситы атаковали Израиль ракетами и беспилотниками. Вооруженные силы нанесли мощный залп баллистических и крылатых ракет, а также большого количества беспилотников с различных целей в Израиле

Также, иранский президент Ибрагим Раиси обвинил Израиль в "пересечении красных линий" и заявил о "преступлениях сионистского режима". Он пригрозил вмешательством Тегерана в войну между Израилем и ХАМАС и раскритиковал США за поддержку Иерусалима.

Также, в ночь на 12 января Соединенные Штаты Америки и Великобритания нанесли удары по целям, связанным с повстанцами-хуситами в Йемене. Взрывы прогремели в Ходейде, Таисе, Сааде. Эту информацию официально подтвердил глава Белого дома Джо Байден и премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

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