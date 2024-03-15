Блинкен предупредил Иран о дальнобойных ракетах для РФ: США готовят жесткий ответ

Соединенные Штаты Америки предостерегли Иран от поставок РФ дальнобойных ракет для страны-агрессора России.

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Блинкен предупредил Иран о последствиях сотрудничества с РФ / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pexels

В пятницу, 15 марта, госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции в Вене заявил, что Соединенные Штаты предостерегли Иран от поставок РФ дальнобойных ракет, которые могут быть использованы на войне против Украины.

"Мы послали очень четкие сигналы Ирану не делать этого. И это стало предметом серьезных разговоров между рядом стран Европы и США", - отметил Блинкен, говоря о вероятности поставок Ираном дальнобойных ракет РФ для их дальнейшего использования на войне против Украины, передает Укринформ.

Он отметил, что сейчас беспокойство о возможности таких поставок является большим, однако США готовы решительно отреагировать на это.

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"Беспокойство относительно такой возможности, и готовность отреагировать на это, если это будет необходимо, являются очень реальными и очень сильными", - сказал Блинкен.

Fateh-110/Zolfaghar. Что известно об иранских ракетах? Fateh-110 - иранская мобильная одноступенчатая твердотопливная ракета класса "земля - земля". Ракета разработана Ираном на основе неуправляемой ракеты "Зильзаль-2" - путем добавления системы наведения. В 2010 году Иран провел испытания Fateh-110 третьего поколения. Министр обороны Ирана Ахмад Вахиди заявил, что точность, дальность, время готовности к пуску и возможности долгосрочного хранения ракеты увеличены. После этого иранское телевидение предоставило кадры испытания и удара. Дальность полета ракеты заявлена как 300 км. Особенностью этого поколения стало усовершенствованные точности ударов наведения ракеты на цель. Zolfaghar - это иранская тактическая баллистическая ракета, которая, как считается, принадлежит семейству Fateh-110 и является первой баллистической ракетой любого типа. Заявленная дальность полета ракеты составляет 700 км, говорится в статье Википедии.

Напомним, что Украина к лету может понести большие потери из-за ситуации с помощью США. До конца марта боеприпасы для части систем противовоздушной обороны Украины могут фактически закончиться, пишут журналисты издания The Washington Post.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим. В США планируют создать новый проект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от предыдущего.

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