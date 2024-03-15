Сценарий проигрыша в войне: эксперт оценил риски прекращения помощи США

Негативный сценарий в Украине будет свидетельствовать о слабости Соединенных Штатов, говорит Александр Кочетков.

https://glavred.info/ukraine/scenariy-proigrysha-v-voyne-ekspert-ocenil-riski-prekrashcheniya-pomoshchi-ssha-10550327.html Ссылка скопирована

Александр Кочетков оценил роль США в помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Сохранение государственности Украины можно считать определенной победой Украины в войне, заявил политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков.

"Это уже определенная победа. Не та победа, которой мы хотим, но определенная победа", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Вместе с тем эксперт уверен в том, что негативный сценарий в Украине будет свидетельствовать о слабости Соединенных Штатов, что повлечет за собой изменения в общих мировых раскладах, в частности, экономических.

"Часть истеблишмента США четко понимает, что проигрывать в российско-украинском противостоянии нельзя ни в коем случае, потому что Россия выступает в роли провокатора. РФ попыталась провоцировать Штаты, но ответа почти не было, и Россия осталась такой, как она есть, даже стало больше уважения к ней. А дальше в мире по примеру России начнут действовать и другие. Так будет в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, на Дальнем Востоке, в Индии, Китае, Пакистане, Тайване – все начнет трещать по швам. И тогда мир потеряет стабильность", - пояснил он.

Собеседник говорит, что нет оснований ожидать, что в США изменится позиция относительно предоставления помощи Украине даже в случае смены администрации в Белом доме. Однако эта помощь может быть "гомеопатическими дозами, чтобы пациент не умер, но и не выздоровел".

"Поэтому, во-первых, нам нужно максимально работать самим. А, во-вторых, потихоньку начинает просыпаться Европа", - добавил Кочетков.

Смотрите видео - интервью Александра Кочеткова Главреду:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, по словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Как сообщалось ранее, в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.