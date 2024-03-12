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Венгрия "серьезно обиделась" на Байдена из-за критики Орбана: вызвали посла США

Руслана Заклинская
12 марта 2024, 22:49
Глава МИД Венгрии назвал заявление Джо Байдена "официальной американской позицией" и заявил, что оно "чрезвычайно усложняет двусторонние отношения".
Венгрия 'серьезно обиделась' на Байдена из-за критики Орбана: вызвали посла США
В Венгрии обиделись на Байдена из-за обвинений Орбана в "поиске диктатуры" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, president.gov.ua

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла США из-за обвинений президента США Джо Байдена в низкой оценке демократии и "поиске диктатуры" венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто изданию ATV.

"Вы знаете, с кем он встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? С Орбаном, который прямо заявлял, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры... Я вижу будущее, где мы будем защищать демократию, а не преуменьшать ее", - заявил президент США Джо Байден.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии попросило американского посла Дэвида Прессмана показать цитату, которую Байден приписал Орбану.

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"Очевидно, ничего подобного не было сказано, поэтому мы не получили содержательного ответа на это", - заявил Сийярто.

Сийярто считает заявление Байдена ложью и "очень серьезным оскорблением". Он сказал, что оно "чрезвычайно усложняет двусторонние отношения, потому что это вредит не правительству, а стране, потому что премьер-министр и правительство не управляют страной благодаря случайной лотерее, а на основе выбора народа".

"Такое мышление американского президента, правительства и демократической администрации является тяжелым бременем для двусторонних отношений", - отметил глава венгерского МИД.

Сийярто также заявил, что правящая партия выиграла четыре выборы подряд, что свидетельствует об определенном направлении правительства, установленном венгерским народом, и является "одной из важных черт демократии".

Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Встреча Орбана с Трампом

Напомним, 8 марта экс-президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции во Флориде.

Также во время встречи Трамп показал свой дом, пригласил на ужин и обсудил вопросы безопасности границ. Орбан попросил Трампа "вернуться и принести мир". Трамп также засыпал премьера Венгрии комплиментами, он назвал венгерского премьера "фантастическим лидером".

Кроме этого, антиукраинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп имеет "достаточно детальные планы" по завершению войны в Украине. Орбан утверждает, что планы Трампа предусматривают, что без финансовой поддержки от США война в Украине завершится.

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Венгрия Дональд Трамп Джо Байден МИД Венгрии Виктор Орбан
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