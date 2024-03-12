Венгрия 'серьезно обиделась' на Байдена из-за критики Орбана: вызвали посла США

Глава МИД Венгрии назвал заявление Джо Байдена "официальной американской позицией" и заявил, что оно "чрезвычайно усложняет двусторонние отношения".

https://glavred.info/world/vengriya-serezno-obidelas-na-baydena-iz-za-kritiki-orbana-vyzvali-posla-ssha-10549577.html Ссылка скопирована

В Венгрии обиделись на Байдена из-за обвинений Орбана в "поиске диктатуры" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/orbanviktor, president.gov.ua

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла США из-за обвинений президента США Джо Байдена в низкой оценке демократии и "поиске диктатуры" венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто изданию ATV.

"Вы знаете, с кем он встречается сегодня, в Мар-а-Лаго? С Орбаном, который прямо заявлял, что не считает, что демократия работает, и ищет диктатуры... Я вижу будущее, где мы будем защищать демократию, а не преуменьшать ее", - заявил президент США Джо Байден.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что правительство Венгрии попросило американского посла Дэвида Прессмана показать цитату, которую Байден приписал Орбану.

видео дня

"Очевидно, ничего подобного не было сказано, поэтому мы не получили содержательного ответа на это", - заявил Сийярто.

Сийярто считает заявление Байдена ложью и "очень серьезным оскорблением". Он сказал, что оно "чрезвычайно усложняет двусторонние отношения, потому что это вредит не правительству, а стране, потому что премьер-министр и правительство не управляют страной благодаря случайной лотерее, а на основе выбора народа".

"Такое мышление американского президента, правительства и демократической администрации является тяжелым бременем для двусторонних отношений", - отметил глава венгерского МИД.

Сийярто также заявил, что правящая партия выиграла четыре выборы подряд, что свидетельствует об определенном направлении правительства, установленном венгерским народом, и является "одной из важных черт демократии".

Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

Встреча Орбана с Трампом

Напомним, 8 марта экс-президент США Дональд Трамп встретился с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в своей резиденции во Флориде.

Также во время встречи Трамп показал свой дом, пригласил на ужин и обсудил вопросы безопасности границ. Орбан попросил Трампа "вернуться и принести мир". Трамп также засыпал премьера Венгрии комплиментами, он назвал венгерского премьера "фантастическим лидером".

Кроме этого, антиукраинский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Дональд Трамп имеет "достаточно детальные планы" по завершению войны в Украине. Орбан утверждает, что планы Трампа предусматривают, что без финансовой поддержки от США война в Украине завершится.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.