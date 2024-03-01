'Это хорошая новость': Байден подписал временный бюджет, шатдауна не будет

В ближайшие дни Конгресс США должен принять законопроекты о финансировании на целый год.

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Байден подписал временный бюджет, чтобы избежать шатдауна / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, pixabay.com

Президент Джо Байден подписал законопроект о продлении временного финансирования федерального правительства. Это позволило предотвратить шатдаун. Об этом сообщает The Hill.

Этот временный бюджет будет действовать до 8 марта. Таким образом у Конгресса США появилось больше времени для принятия законопроекта о финансировании на целый год.

"Это хорошая новость для американского народа. Но я хочу четко заявить: это краткосрочное, а не долгосрочное решение ... В ближайшие дни Конгресс должен выполнить свою работу и принять законопроекты о финансировании на целый год, которые принесут пользу американскому народу", - сказал Байден. видео дня

Сообщается, что законодатели будут обязаны до 22 марта завершить финансирование на 2024 год Пентагона, законодательной ветви власти и иностранных операций, а также министерств труда, здравоохранения и социальных служб, образования, Государственного департамента и внутренней безопасности.

Что такое шатдун? Шатдаун в США - приостановка работы правительства, возникшая из-за того, что Конгрессу США не удалось вовремя согласовать финансирование деятельности госорганов. За всю историю страны было 20 таких остановок. Последняя приостановка были самой длинной. Она продолжалась 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года. Этот шатдаун начался с принятой Палатой представителей резолюции о финансировании правительства США. Конгресс и на тот момент президент Дональд Трамп не смогли договориться о своевременном выделении достаточных средств на 2019 финансовый год. Это привело к упаду финансирования для 9-ти исполнительных департаментов. Тогда 420 тысяч сотрудников были вынуждены работать без оплаты, а 380 тысяч отправили в неоплачиваемый отпуск. Об этом сообщает Википедия.

Президент США добавил, что республиканцы в Палате представителей должны принять двухпартийный законопроект о нацбезопасности, который уже прошел через Сенат и ждет, пока его вынесут на голосование в Палате. Этот законопроект включает миллионы долларов помощи Украине, Израилю и индо-тихоокеанским союзникам.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

В середине февраля Сенат США окончательно поддержал законопроект, что предусматривает выделение более 60 миллиардов долларов помощи для Украины. Однако, республиканцы в Палате представителей отказываются рассматривать данный законопроект объясняя это обострением ситуации на границе с Мексикой.

Представительница Пентагона Сабрина Сингх отметила, в случае отсутствия помощи от США, Украине придется выбирать города и населенные пункты, за которые ВСУ будут бороться. Все будет зависеть от ресурсов Украины.

Президент Владимир Зеленский описал возможные шаги Украины в случае, если США не одобрят помощь. Он указал, что тогда придется искать дополнительные ресурсы и возможности.

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