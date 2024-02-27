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Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Яна Ставская
27 февраля 2024, 05:00
Американский авиатор похвалил целеустремленность украинских летчиков.
Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине
F-16 скоро будут в Украине / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, пресс-служба Пентагона

Украина сможет получить американские истребители F-16 ближе к концу 2024 года, заявил в интервью Голоса Америки пилот F-16, подполковник ВВС США в отставке Питер Гринбург.

По его словам, одним из самых больших вызовов за этот период будет развитие специальной инфраструктуры в Украине под эту боевую авиацию НАТО.

В то же время американский военный, который сейчас тренирует пилотов, похвалил целеустремленность украинских защитников.

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"Относительно отдельных пилотов.... Это сложно. Знаете, они же люди. Им нужен отдых. Каждую минуту, когда они бодрствуют и не принимают активного участия в боевых действиях, а это то, что вы должны делать вне боя - спать и отдыхать, мы просим их снова изучать все о своей работе на новом языке, на новом оборудовании и даже с новой тактикой. Это долгий путь. И то, как они это делают, я глубоко впечатлен и восхищаюсь их мужеством", - сказал Гринбург.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

По словам военного, вероятро, украинцы увидят эти самолеты ближе к концу года.

"Это только мое предположение. Но, вероятно, вы увидите их еще в этом году, в 2024-м. Я понимаю, что это может означать самый конец года. Я не посвящен ни в какую специальную информацию. Но я думаю, что сначала вы не увидите ничего на глазах у общественности, а потом вы увидите все", - отметил американец.

В частности, речь идет об инфраструктуре, которая рассчитана под новое вооружение, и тому подобное.

"То, что мы, как публика, видим: нет F-16, нет F-16, нет F-16... а потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.

F-16 в Украине

Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.

По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.

"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.

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