Сперва не увидите ничего: пилот США заинтриговал новостью об F-16 в Украине

Украина сможет получить американские истребители F-16 ближе к концу 2024 года, заявил в интервью Голоса Америки пилот F-16, подполковник ВВС США в отставке Питер Гринбург.
По его словам, одним из самых больших вызовов за этот период будет развитие специальной инфраструктуры в Украине под эту боевую авиацию НАТО.
В то же время американский военный, который сейчас тренирует пилотов, похвалил целеустремленность украинских защитников.
"Относительно отдельных пилотов.... Это сложно. Знаете, они же люди. Им нужен отдых. Каждую минуту, когда они бодрствуют и не принимают активного участия в боевых действиях, а это то, что вы должны делать вне боя - спать и отдыхать, мы просим их снова изучать все о своей работе на новом языке, на новом оборудовании и даже с новой тактикой. Это долгий путь. И то, как они это делают, я глубоко впечатлен и восхищаюсь их мужеством", - сказал Гринбург.
Что такое F-16
General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.
Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.
F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.
Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.
Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.
По словам военного, вероятро, украинцы увидят эти самолеты ближе к концу года.
"Это только мое предположение. Но, вероятно, вы увидите их еще в этом году, в 2024-м. Я понимаю, что это может означать самый конец года. Я не посвящен ни в какую специальную информацию. Но я думаю, что сначала вы не увидите ничего на глазах у общественности, а потом вы увидите все", - отметил американец.
В частности, речь идет об инфраструктуре, которая рассчитана под новое вооружение, и тому подобное.
"То, что мы, как публика, видим: нет F-16, нет F-16, нет F-16... а потом везде вдруг появятся F-16!" - сказал Гринбург.
F-16 в Украине
Первые американские самолеты F-16 появятся в небе Украины ориентировочно в июне В 2024 году, писало издание Foreign Policy. Отмечалось, что 12 пилотов Воздушных сил ВСУ должны завершить обучение управлению западными истребителями F-16 до конца финансового года в США.
По словам спикера Воздушных сил Юрия Игната, Украина уже работает над адаптацией своей инфраструктуры под этот истребитель.
"Я, пожалуй, только тем и занимаюсь, что комментирую или опровергаю то, что говорят разные политики за океаном, в Европе и у нас в Украине относительно сроков возможной передачи, обучения, подготовки инфраструктуры и тому подобное. Единственное, что могу подтвердить - действительно есть план действий, он проходит, самолеты готовы передать наши партнеры Украине", - отметил Игнат.
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