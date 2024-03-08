Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

Джо Байден отметил, что Путин не остановится на Украине и США должны сделать все для того, чтобы ответить на вызов российского президента.

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Байден обратился к Конгрессу США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Джо Байден отметил, что обеспечение поддержки и предоставление необходимого вооружения может помочь Украине остановить агрессию со стороны России. Он описал текущую ситуацию как беспрецедентный момент и чрезвычайные времена, когда демократия получает удар по всему миру. Об этом американский лидер заявил в своем выступлении перед Конгрессом США, сообщает The Guardian.

Байден в начале своего выступления отстаивал решительную поддержку союзников США за рубежом и призвал Конгресс увеличить финансирование Украины в связи с ее войной против России.

"Путин вторгся в Украину и он там не остановится. Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и дадим ей нужное оружие. И это все, что просит Украина. Она не просит наших солдат. Ни одного солдата нет в Украине и я решительно буду делать, чтобы так и было. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства", - подчеркнул президент. видео дня

Он подчеркнул, что США не могут отказать в помощи и рисковать безопасностью Украины, Европы и мира, допуская, чтобы диктаторы продолжали преступления.

"Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу. Я говорил Путину очень простые вещи: Мы не отойдем. Сейчас, как я уже говорил ранее, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей", - отметил президент США.

Байден настаивает на продолжении оказания помощи Украине, утверждая, что свобода и демократия стоят под угрозой как в США, так и за рубежом. Он отметил, что его цель - "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

"Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится. Мы должны ответить на вызов Путина", - резюмировал Джо Байден.

Он также отметил, что готов подписать закон о границе, который требуют республиканцы.

"Примите его и отправьте мне", - сказал президент США Джо Байден Конгрессу США.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

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