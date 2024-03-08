УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

Юрий Берендий
8 марта 2024, 06:37
Джо Байден отметил, что Путин не остановится на Украине и США должны сделать все для того, чтобы ответить на вызов российского президента.
Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь
Байден обратился к Конгрессу США / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Президент США Джо Байден отметил, что обеспечение поддержки и предоставление необходимого вооружения может помочь Украине остановить агрессию со стороны России. Он описал текущую ситуацию как беспрецедентный момент и чрезвычайные времена, когда демократия получает удар по всему миру. Об этом американский лидер заявил в своем выступлении перед Конгрессом США, сообщает The Guardian.

Байден в начале своего выступления отстаивал решительную поддержку союзников США за рубежом и призвал Конгресс увеличить финансирование Украины в связи с ее войной против России.

"Путин вторгся в Украину и он там не остановится. Но Украина может остановить Путина, если мы будем вместе с ней и дадим ей нужное оружие. И это все, что просит Украина. Она не просит наших солдат. Ни одного солдата нет в Украине и я решительно буду делать, чтобы так и было. Но сейчас помощь Украине блокируется теми, кто хочет отойти от мирового лидерства", - подчеркнул президент.

видео дня

Он подчеркнул, что США не могут отказать в помощи и рисковать безопасностью Украины, Европы и мира, допуская, чтобы диктаторы продолжали преступления.

"Мы не можем отойти и поставить под удар всю Европу. Я говорил Путину очень простые вещи: Мы не отойдем. Сейчас, как я уже говорил ранее, и я имею в виду это в буквальном смысле, история наблюдает за нами. История наблюдает за Палатой представителей", - отметил президент США.

Байден настаивает на продолжении оказания помощи Украине, утверждая, что свобода и демократия стоят под угрозой как в США, так и за рубежом. Он отметил, что его цель - "разбудить Конгресс и предупредить американский народ" о том, что демократия под угрозой.

"Если кто-то здесь думает, что Путин остановится на Украине, я уверяю вас, что он не остановится. Мы должны ответить на вызов Путина", - резюмировал Джо Байден.

Он также отметил, что готов подписать закон о границе, который требуют республиканцы.

"Примите его и отправьте мне", - сказал президент США Джо Байден Конгрессу США.

Приостановление военной помощи США для Украины - история вопроса

6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США.

Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки.

Законопрект Джо Байдена предусматривает предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости США военная помощь
Реклама

Главное за день

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

08:16 Украина
Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

07:26 Мир
Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

06:37 Мир
Все главные новости

Популярное

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки 46458

Наметет до 10-15 см снега: когда Украину накроют сильные осадки

«Трудная жизнь»: российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина 33580

"Трудная жизнь": российский певец навестил Аллу Пугачеву и наехал на Галкина

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха 15243

Гороскоп на завтра 8 марта: Рыбам - нервный срыв, Стрельцу - суматоха

Поздравления с 8 марта - красивые слова и обворожительные картинки 11791

Поздравления с 8 марта - красивые слова и обворожительные картинки

Последние новости

08:16

РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и "Шахедами": детали обстрела

08:10

Кремль убил подлинного лидера оппозиции: кем решил заменить Навальногомнение

07:56

Только люди с самым острым зрением заметят R среди K: загадка для проверки внимательности

07:26

Позволил Путину делать все что угодно: Байден жестко ответил Трампу

06:37

Байден обратился к Конгрессу США и вспомнил об Украине: о чем шла речь

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

06:10

О причинах агрессии России против Украинымнение

05:30

Головоломка для тех, у кого великолепное зрение: нужно за 6 секунд найти вора

05:00

Франция увеличивает контингент своих войск возле Украины

04:46

Могут ли сонники сообщать о будущем: сомнолог дала окончательный ответВидео

Реклама
04:00

"Днище, вали в РФ": разъяренные поклонники предложили изгнать Славу Каминскую

03:42

Пехоту уничтожают массово: в ВСУ рассказали о "мясных штурмах" на Запорожье

03:30

Хитрый трюк поможет сохранить морковь свежей 6 месяцев: эксперт поделилась секретом

02:50

РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов

02:05

"Мыслите критично": Соловий прокомментировала скандальное интервью с Ефросининой

01:35

Киллиана Мерфи хотят взять новым Джеймсом Бондом - The Sun

00:23

Россия из РСЗО обстреляла Харьковскую область: есть жертвы, повреждены дома и авто

07 марта, четверг
23:05

"Душа лежит к дипломатии": Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом

22:51

РФ оттягивает войска от Авдеевки и перебрасывает на новое направление - Свитан

22:25

Британия дает больше $400 млн на дроны для ВСУ: Шаппс объявил о пакете помощи

22:17

Его будут есть все: быстрый и оригинальный салат из курицы и маринованного лука

Реклама
22:12

Бушевать будет 6 дней: Украину накрыла новая и очень сильная магнитная буря

21:45

Есть погибшие и раненые: Зеленский рассказал важные детали об ударе по СумамФото

21:43

Оппозиция давит на правительство ФРГ: требует немедленно передать Украине Taurus

21:23

Роскошный букет: как правильно подрезать тюльпаны, чтобы они долго стояли

20:35

Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

20:33

Зеленский подписал указ об увольнении срочников в запас: когда состоится

20:18

"Вы получаете мир, помогая Украине": Кэмерон дал Шольцу одназначный намек о Taurus

19:49

Ситуация обостряется: на Харьковщине будут принудительно эвакуировать детей

19:43

Чехия собрала деньги на 800 тысяч снарядов для ВСУ

19:25

Залужному дают новую должность: чем будет заниматься экс-главнокомандующий ВСУ

19:19

"Эпоха мира закончилась": Туск обратился к лидерам Европы с серьезным заявлением

19:15

Лунный календарь на 8 марта: какие вопросы решатся в этот день

19:10

Говорили про Приднестровье, но забыли про Гагаузиюмнение

19:07

Слова Макрона о "красных линиях" разозлили Медведева: брызгает слюной

19:04

Влупит 9 градусов мороза: Украину накрывает волна похолодания

19:03

Ирина Билык показала особенный талант сына на редком видеоВидео

18:38

В ЕС сделали громкое заявление об Оборонном союзе: что касается поддержки Украины

18:31

Будет мир и счастье: что нужно сделать с веточкой ивы 8 марта

18:20

Враг не может даже подойти: в ВСУ назвали преимущество Украины на правобережье Днепра

18:01

Камерон Диас возвращается на экраны после 10-летнего перерыва - СМИ

Реклама
17:50

Мурат Налчаджиоглу веселится на отдыхе с родственниками любовницы

17:43

"Бойцы заплатили за это цену": военный раскрыл правду о рубежах за Авдеевкой

17:37

Макрон заявил, что в помощи Украине больше нет "красных линий" - СМИ

17:25

Порошенко за один месяц войны стал богаче, чем за весь 2021 довоенный год - НАПК

17:22

Девушка показала, как сделать мини-теплицу - можно использовать и на следующий год

17:16

Нельзя исключать, что РФ нацелилась на Зеленского: в ОП сделали тревожное заявление

16:55

Почему детям нельзя давать есть грибы: важные факты о детском питании

16:39

Швеция официально вступила в НАТО: что известно

16:23

Теперь официально Остапчук: шоумен женился на своей 23-летней избраннице

16:21

Планы всегда есть в Генштабе: эксперт рассказал, когда ВСУ пойдут в контрнаступление

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять