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"Душа лежит к дипломатии": Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом

Руслана Заклинская
7 марта 2024, 23:05
Президент Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне, поскольку необходим человек с военным бэкграундом, заявил Дмитрий Кулеба.
'Душа лежит к дипломатии': Кулеба раскрыл детали назначения Залужного послом
Залужный будет "усилением для нашей системы" / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua, УНИАН, pixabay.com

Президент Украины Владимир Зеленский долго искал кандидата на должность посла в Лондоне, поскольку важно было назначить человека с пониманием военного дела. Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Великобритания один из лидеров в военной помощи Украине. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд", - отметил Кулеба.

По его словам, Кулеба несколько раз разговаривал с экс-главкомом ВСУ. После этих разговоров оказалось, что Залужный заинтересован в дипломатической работе.

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"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, из которых я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный шаг", - пояснил глава МИД Украины.

Кулеба подчеркнул, что он, как глава МИД, заинтересован в сильном после в Лондоне. Также министр считает назначение Залужного на эту должность "однозначным усилением для нашей системы".

"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Решение, которое отвечает интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", - добавил он.

Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Назначение Залужного на новую должность

Как сообщал Главред, в четверг, 7 марта, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на должность посла в Великобритании и Северной Ирландии. Украинский МИД направил соответствующий запрос для согласования с британской стороной.

По словам Зеленского, Залужный сам выразил желание работать в дипломатии. Именно поэтому президент назначил его на должность посла в Великобритании.

Напомним, 8 февраля Валерия Залужного отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда президент предложил ему продолжить службу в команде.

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Владимир Зеленский новости Великобритании МИД Украины Дмитрий Кулеба Валерий Залужный
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