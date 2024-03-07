Залужному дают новую должность: чем будет заниматься экс-главнокомандующий ВСУ

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный теперь будет дипломатом.

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Залужный станет послом Украины в Великобритании / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Офис президента

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в ближайшее время может получить новую дипломатическую должность. Соответствующее решение принял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Министерство иностранных дел.

Залужный станет послом Украины в Великобритании.

"В четверг, 7 марта 2024 года, Президент Украины согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии", - говорится в сообщении. видео дня

МИД Украины уже направило соответствующий запрос Великобритании для согласования.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Отставка Залужного: что известно

Напомним, что 8 февраля генерала Валерия Залужного отправили в отставку. Президент Украины провел встречу с генералом Валерием Залужным и предложил ему продлить пребывание в команде.

У президента Владимира Зеленского впервые назвали причину увольнения Залужного. Подоляк подтвердил, что Банковая была не удовлетворена результатами прошлогодних контрнаступательных операций на передовой под руководством Залужного.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил детали отставки генерала Залужного. Данилов указывает на то, что этот процесс вполне естественен, когда с приходом нового руководителя произошли ряд других кадровых изменений в командовании.

Валерию Залужному присвоили звание Героя Украины. После отставки генерала его наградили за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Также он получил орден "Золотая Звезда".

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