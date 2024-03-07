Сам выбрал направление: Зеленский объяснил назначение Залужного на новую должность

Экс-главком ВСУ Валерий Залужный сам выбрал для себя дипломатическое направление дальнейшей работы, поэтому его назначили на должность посла в Великобритании.

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Зеленский прокомментировал назначение на новую должность Залужного / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, radiosvoboda.org

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сам выбрал дипломатическое направление для своей дальнейшей работы. Поэтому президент Украины Владимир Зеленский назначил Залужного на должность посла в Великобритании. Об этом президент сказал в вечернем обращении.

"Сегодня согласовал кандидатуру Посла нашего государства в Великобритании. Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя - дипломатическом", - сказал Владимир Зеленский.

По его словам, Министерство иностранных дел Украины направило соответствующий запрос на агреман.

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"Наше союзничество с Британией должно только укрепляться", - заявил президент.

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Отставка и новая должность Залужного

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский назначил бывшего главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Великобритании и Северной Ирландии. Министерство иностранных дел Украины уже направило соответствующий запрос для согласования с британской стороной.

Напомним, 8 февраля Валерия Залужного отправили в отставку с должности главнокомандующего ВСУ. Тогда президент предложил ему продолжить службу в команде.

Также после отставки президент Украины присвоил звание Героя Украины и вручил орден "Золотая звезда" бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины. Их Валерию Залужному присвоили за выдающиеся личные заслуги в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

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