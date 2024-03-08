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Россия из РСЗО обстреляла Харьковскую область: есть жертвы, повреждены дома и авто

Руслана Заклинская
8 марта 2024, 00:23
Российские войска ударили по Купянску Харьковской области из реактивных систем залпового огня.
Россия из РСЗО обстреляла Харьковскую область: есть жертвы, повреждены дома и авто
Оккупанты ударили по Купянску / Коллаж: Главред, фото: Генеральный штаб ВСУ, УНИАН, 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского

В четверг, 7 марта, российские оккупанты атаковали Харьковскую область. Россияне ударили из систем реактивного залпового огня по Купянску. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты снова ударили по Купянску. Погибли двое гражданских людей - мужчина и женщина, данные устанавливаются", - написал глава Харьковской ОГА.

По его словам, из-за российской атаки повреждены жилые дома, также есть возгорание автомобиля. На месте удара продолжается разбор завалов.

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Что известно о Купянске

Административный центр Купянского района Харьковской области. Второй крупнейший железнодорожный узел Харьковской области. Также является крупным узлом автомобильных дорог. 27 февраля 2022 года, во время российского вторжения, российские войска оккупировали Купянск. 10 сентября 2022 года город был освобожден от российских оккупантов, пишет Википедия.

Ситуация вблизи Купянска

Напомним, в Харьковской области в результате обстрелов начнут принудительную эвакуацию детей и их родителей из 18-ти населенных пунктов. Решение об этом принял совет обороны области из-за обострения ситуации на Купянском направлении.

Также оккупанты стянули большое количество танков для наступления на Купянск. 42 тысячи российских военных находятся на Купянском направлении и готовятся к наступлению.

Как сообщал Главред, Зеленский посетил позиции ВСУ под Купянском. Президент заслушал доклад командира 14-й бригады о ситуации на фронте и обсудил обеспечение подразделений техникой, боеприпасами и другие актуальные потребности военных.

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война в Украине РСЗО Купянск война России и Украины Олег Синегубов
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