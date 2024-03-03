Россияне ударили по центру Курахово: много раненых

Двое пострадавших в результате обстрела России в тяжелом состоянии.

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Россия сбросила бомбу на Курахово / Коллаж Главреда. Фото: Телеграм VadimFilashkin_donoda

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли прифронтовое Курахово, попав по центру города. Под ударом оказалось, по предварительной информации, 16 человек.

Как сообщает начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, Курахово попало под огонь сегодня в обед - враг попал в самый центр города, повредил по меньшей мере 15 многоэтажек. По предварительным данным, оккупанты использовали управляемую авиабомбу.

По состоянию на 16:00 известно о 16 раненых, двое из которых в тяжелом состоянии.

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Все раненые находятся в больнице и получают всю необходимую медицинскую помощь. К счастью, никто не получил тяжелых травм.

На месте преступления работают представители местной власти, полиция и спасатели.

Где находится Курахово Город Курахово расположен в 18 километрах от разрушенной россиянами Марьинки. Российская армия обстреливает общину почти ежедневно. Несмотря на ежедневную и обязательную эвакуацию в Кураховской громаде по состоянию на июль 2023 года проживало 18 тысяч человек.

Обстрелы Украины

В ночь на 2 марта россияне нанесли удары дронами по Одессе. Один из вражеских БПЛА попал в девятиэтажку, унеся жизни десяти украинцев, из них трое - детей. Спасательная операция на месте падения российского "Шахеда" в Одессе продолжается. На месте работают спасатели, полицейские, сотрудники коммунальных служб, всего привлечено 215 человек.

А накануне российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Враг жестоко ударил по Волчанску . Правоохранители сообщили, что 1 марта в городе прогремели более 30 взрывов. В результате обстрела пострадал мужчина.

Зато у россиян есть свои потери. В частности, в ночь на воскресенье, 3 марта, в Феодосии взорвали нефтепровод РФ. Информация о "хлопке" поступила от агентов в оккупационных "органах власти".

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