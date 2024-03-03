"Убытки колоссальные": в Феодосии взорвали нефтепровод РФ – крымские партизаны

Стали известны подробности мощных взрывов, которые прогремели в ночь на воскресенье, 3 марта в захваченном РФ Крыму.
В результате в Феодосии уничтожен нефтепровод оккупантов. Об этом идет речь в сообщении крымской партизанской группы "АТЕШ".
По их данным, информация поступила от агентов в оккупационных "органах власти". Уточняется, что в Феодосии ночью был прилет по нефтепроводу.
Крымские партизаны также добавляют, что последствия устраняли до самого утра, и убытки "колоссальные".
Движение "Атеш"
Атеш - военное партизанское движение на временно оккупированных территориях Украины, а также на территории России, созданное украинцами и крымскими татарами в сентябре 2022 года в результате российского военного вторжения, пишет Википедия.
Ранее сообщалось о том, что в ночь на 3 марта во временно оккупированном Крыму произошли взрывы. В частности, оккупанты перекрыли участок трассы "Таврида" по направлению к Феодосии, кроме того, сообщается о большом количестве "скорых".
Напомним, Украина не скрывает, что будет освобождать полуостров, захваченный россиянами еще в 2014 году, либо военным, либо политическим путем. Сейчас - из-за дефицита в средствах - ВСУ ограничиваются преимущественно атаками воздушных и морских дронов.
Несмотря на это, Украине удалось побороть Черноморский флот в Черном море, обеспечив функционирование "зернового коридора" и значительно уменьшив состав его боевых кораблей. К примеру, 14 февраля морские силы потопили большой десантный корабль "Цезарь Куников" вблизи Алупки.
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