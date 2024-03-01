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Прогремело больше 30 взрывов: россияне обстреляли город на Харьковщине

Ангелина Подвысоцкая
1 марта 2024, 17:51
В результате российского обстрела Волчанска пострадал мужчина. Враг ударил по жилому сектору.
обстрел Волчанска
Российские оккупанты массировано обстреляли Волчанск на Харьковщине / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС в Харьковской области

Российские оккупанты массированно обстреляли Харьковскую область. Враг жестоко ударил по Волчанску. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что 1 марта в городе прогремели более 30-ти взрывов. В результате обстрела пострадал мужчина.

"Обстрел произошел около 11:00. Повреждены частные дома. Ранения получил местный житель 1956 года рождения", - говорится в сообщении.

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Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

По данным спасателей, россияне ударили по жилому сектору в Волчанске. В результате обстрела загорелась крыша жилого дома, гараж, машина. Огонь охватил 100 кв. м.

"Силами двух подразделений ГСЧС из города Волчанск и поселка Белый Колодец, а также пожарных местной пожарной команды из поселка Вильча все очаги возгорания были ликвидированы", - говорится в сообщении.

  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: ГСЧС в Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: полиция Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: полиция Харьковской области
  • Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта
    Обстрел Волчанска на Харьковщине 1 марта фото: полиция Харьковской области

Что известно о городе Волчанск?

Волчанск - город в Чугуевском районе Харьковской области. Он расположен в 5 км от российской границы. 24 февраля 2022 года, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину, россияне оккупировали город. Враг расстреливал гражданские машины, пытал и убивал местных жителей.

В ходе сентябрьского украинского контрнаступления на Харьковщине вражеские войска были выбиты из города. Бойцы ВСУ зашли в Волчанск 13 сентября 2022 года. С тех пор российские оккупанты постоянно обстреливают населенный пункт из различного вида вооружения. Об этом сообщает Википедия.

Удары РФ по Украине

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила "Шахедом" по многоэтажке в Днепре. В результате взрыва разрушены две квартиры на девятом этаже, одна - на восьмом этаже и частично - на седьмом.

Напомним, РФ атаковала Одессу дронами и ракетами: погибли три человека. Силы ПВО уничтожили 9 дронов-камикадзе, а ракеты потеряли боевую способность в воздухе. Есть и "прилет".

Как сообщалось ранее, вечером 22 февраля во время воздушной тревоги в Одессе прогремел взрыв. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении вражеских ракет в направлении города. Местные власти призвали жителей искать укрытия и соблюдать правила "двух стен".

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война в Украине Харьковская область вторжение России Волчанск
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