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Останутся без защиты: Италия забирает свое ПВО из Словакии - Фицо

Юрий Берендий
3 марта 2024, 15:57
Премьер министр Словакии пожаловался на действия Италии, которая оставила без защиты стратегические объекты на территории страны забрав свои системы ПВО.
Останутся без защиты: Италия забирает свое ПВО из Словакии - Фицо
Италия решила забрать из Словакии свою систему ПВО / Коллаж Главред, фото: wikimedia.org, УНИАН

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Италия отзовет из страны систему противовоздушной обороны SAMP/TT Mamba, которая расположена на военной базе Малацки-Кучиня вместе со 145 итальянскими солдатами. Об этом сообщает издание Aktuality.

"Я получил сообщение от итальянского правительства о том, что итальянская система ПВО, которую нам предоставили в аренду на год, будет выведена из Словакии, потому что она нужна в другом месте", - рассказал Фицо, однако других подробностей он не привел.

Премьер-министр Словакии добавил, что теперь стратегические объекты страны, включая атомные электростанции, остаются без защиты. Он также напомнил, что предыдущее правительство "подарило" Украине исправную российскую систему противовоздушной обороны С-300.

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"Потом у нас некоторое время были американские системы Patriot, впоследствии и они ушли, а теперь тоже идут итальянцы", - сказал Фицо.

По информации издания, итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T была введена на замену американской системе Patriot в прошлом году. Словакия предоставила Украине комплекс С-300 после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

ПВО SAMP/T - Mamba - что это такое

Система "земля-воздух" среднего радиуса действия Mamba (от фр. Famille de Sol-Air Futurs Sol-Air Moyenne-Portée/Terrestre) - наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты. Это единственная европейская оборонная система с противобаллистической способностью.

Зенитный ракетный комплекс разработан европейским консорциумом Eurosam, образованным MBDA Italy, MBDA France и Thales.

SAMP/T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного нападения широкого класса воздушных целей.

SAMP/T может уничтожать вражеские самолеты на расстоянии от 3 км до 100 км и баллистические ракеты на дальности от 3 км до 25 км, высота поражения - до 25 км.

Все 8 ракет Aster-30, содержащиеся на одной пусковой установке, могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Скандальные заявления Фицо в отношении Украины

После массированного удара РФ по Киеву, премьер-министр Словакии Роберт Фицо сделал скандальное заявление о том, что в столице Украины "абсолютно нормальная жизнь".

Фицо утверждал, что война России против Украины началась в 2014 году из-за действий "украинских неонацистов". Также он назвал членство Украины в НАТО потенциальной причиной для начала Третьей мировой войны.

Премьер-министр Словакии ранее заявлял о том, что Украине даже с помощью денег и западного оружия не удастся победить Россию на поле боя.

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новости Словакии Роберт Фицо
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