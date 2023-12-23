"Условия будет диктовать РФ": словацкий друг Путина сделал скандальное заявление о войне

Роберт Фицо раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ.

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Роберт Фицо сделал новое скандальное заявление о войне в Украине / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, УНИАН, скриншот

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который является ярым сторонником Москвы, сделал очередное скандальное заявление о войне в Украине. По его словам, даже с деньгами и всем западным оружием Украине не удастся победить страну-агрессора РФ на поле боя.

Фицо раскритиковал потенциальное контрнаступление ВСУ.

"Я не верю в военное решение. Мы должны признать, что у Украины нет достаточно сил, чтобы переломить ситуацию военным путем, и она не способна на какое-либо контрнаступление. Мы можем отправить все оружие мира, все деньги, но никогда не победим Россию на поле боя. Приходит 2024 год, и вы увидите, что условия урегулирования этого конфликта начнет диктовать Россия", – заявил премьер Словакии в интервью местному изданию Pravda.

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При этом Фицо признал, что вторжение РФ в Украину является нарушением международного права. Он заявил, что готов оказывать Киеву гуманитарную помощь.

"Мы готовы помогать Украине. Имею в виду гражданскую и гуманитарную помощь, но не военную, потому что наша военная помощь закончилась", — подчеркнул премьер Словакии.

Также он утверждает, что Киев уже якобы был готов достичь мирного соглашения с Кремлем, но этому помешал Запад, когда начал предоставлять Украине оружие, "чтобы ее руками уничтожить РФ".

Скандальные заявления Фицо об Украине

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

Фицо называл войну в Украине "замороженным конфликтом" и сказал, что отправка оружия украинским военным не решит ее.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил решительный протест против членства Украины в НАТО и заявил, что использует свое право вето, чтобы помешать этому решению. Он считает, что вступление Украины в НАТО может привести к Третьей мировой войне.

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