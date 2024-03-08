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РФ хочет оккупировать 3 крупных города: генерал назвал новые цели оккупантов

Ангелина Подвысоцкая
8 марта 2024, 02:50
Российские оккупанты планируют применять тактику, что и в Авдеевке. Враг будет использовать авиабомбы, беспилотники и артиллерию.
Николай Маломуж, украинские военные
Генерал назвал 3 города, которые являются целью оккупантов / Главред, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВСУ

Российские оккупанты хотят захватить три города. При этом они будут действовать по модели Авдеевки, применяя авиабомбы, беспилотники и артиллерию. Об этом в эфире телеканала FreeДом заявил генерал армии Украины и экс-руководитель Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

По его данным, враг хочет перерезать логистические пути и наступать в сторону Константиновки, Краматорска и Славянска. Эти города являются целью оккупантов.

В то же время вражеские войска боятся ответа украинских защитников и пытаются действовать осторожно.

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"По некоторым нашим данным, российские пилоты уже отказываются вылетать. Когда продвижение нужно организовать очень эффективно, оккупанты используют фосфорные бомбы, даже снаряды с химическим наполнением раздражающего действия для того, чтобы нейтрализовать наших военнослужащих на время. Это еще не прямая химическая атака, но она очень эффективно действует непосредственно на военных", - говорит Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) - украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ситуация на фронте

Напомним, что представитель Легиона Свободы сообщил, что РФ прорывается на юге, ситуация резко обострилась. На Запорожском направлении враг постоянно накрывает огнем всю линию фронта, используя бронетехнику для поддержки своих штурмовых групп.

Боец ВСУ Иван Тимочко рассказал о ситуации под Авдеевкой. Военнослужащий считает, что важно удерживать Авдеевское направление на том же уровне, что и Бахмутское направление. Сейчас продолжаются тяжелые бои.

Главнокомандующий Александр Сырский заявил, что ВСУ планируют отбить утраченные позиции сразу на нескольких направлениях. Главная задача ВСУ заключается в нанесении значительных потерь российский оккупантам в живой силе и технике.

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