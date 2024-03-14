У США есть два варианта победы, у Украины - только один: эксперт раскрыл детали

США хотят закрыть вопрос Украины и сосредоточиться на проблемах Ближнего Востока и Тайваня, считает Александр Кочетков.

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Александр Кочетков рассказал, в каком исходе войны РФ и Украины заинтересованы США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков объяснил, в чем заключается интерес Соединенных Штатов в отношении Украины и российско-украинской войны и в каком исходе заинтересованы Штаты.

"Так или иначе Вашингтон хочет быть соучастником победы. А победа может быть разной: либо победой Украины, то есть победой демократов, которые поставили на место недоимперию, либо победой в достижении мира", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

Эксперт объяснил: есть если американцы добьются переговоров, как это было во времена президентства Билла Клинтона и арабо-израильского конфликта, когда стороны посадили за стол переговоров, то это была победа, но победа так называемого "мира".

"Во-первых, США хотят, чтобы все это закончилось, чтобы Украина вернулась к своим границам, пусть и не ко всем, потому что с Крымом и Донбассом будет огромная проблема", - добавил Кочетков.

Во-вторых, США хотят переформатировать систему безопасности мира. По его словам, мировая система безопасности и так уже начала меняться, потому что старый порядок рухнул, не выдержав агрессии со стороны России.

"Американцы хотят изменить отношения внутри НАТО и отношения с европейскими членами Альянса, чтобы, с финансовой точки зрения, это были более ровные отношения. Ведь в США и Трамп, и Байден, и республиканцы, и демократы считают, что Штаты несут слишком большую нагрузку по безопасности своих союзников, а потому стремятся эту систему упростить", - объяснил Кочетков.

По мнению эксперта, США хотят закрыть вопрос Украины и сосредоточиться на проблемах Ближнего Востока и Тайваня.

"И это желание "закрыть проблему" может быть и полезным, и вредным для Украины. Все зависит от того, каким образом мы будем себя вести: если Украина будет демонстрировать способность побеждать на поле боя, ее будут поддерживать; если мы не будем демонстрировать такой способности, если будут анонсы и не очень успешное наступление, тогда американская победа будет заключаться в достижении мира за наш счет", - сказал аналитик.

Таким образом, можно сказать, что видение победы Украины у Киева и Вашингтона отличаются.

"Для США есть два варианта победы, а для Украины только один – освобождение всех оккупированных территорий. А вот какой вариант окажется более перспективным, зависит от нас самих", - резюмировал Кочетков.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым:

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Мирные переговоры в войне России и Украины

23 февраля президент Украины Владимир Зеленский назвал условие переговоров с РФ. По его словам, завершение войны возможно только на основе украинской формулы мира.

28 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция готова возобновить переговоры между Россией и Украиной, которые ранее проводились в Стамбуле.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному разрешению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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