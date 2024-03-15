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Исход войны будет решен весной и летом: Боррель обратился к США из-за Украины

Анна Ярославская
15 марта 2024, 08:33
Победа Украины важна для Европы и мира, считает Жозеп Боррель.
Жозеп Боррель, война
Жозеп Боррель считает, что помощь Украине нельзя откладывать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими в российско-украинской войне. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон.

По словам Борреля, обеспечение новой поддержки Украины нельзя откладывать, поскольку исход войны в Украине будет решен этой весной и летом, передает Reuters.

"Что бы не было сделано, это должно быть сделано быстро", – сказал дипломат, обращаясь к американским союзникам.

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Боррель подчеркнул, что победа Украины важна для Европы и мира, поэтому европейские страны увеличивают оборонные мощности, чтобы помогать ВСУ. То же он посоветовал сделать США.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – сказал он.

Как сообщал Главред, в феврале 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя в Украине может быть уже "решена через 3 месяца".

Отметим, по данным американской разведки, первоначальные планы страны-агрессора РФ в Украине провалились, и оккупационная армия понесла огромные потери. Однако время начинает играть в пользу России, и кремлевский диктатор Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает.

Издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на оценку НАТО, что страна-агрессор РФ может вести войну с Украиной в ее нынешних масштабах еще 2-5 лет.

Контрнаступление ВСУ 2024

В феврале в интервью Fox News президент Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году Украина планирует не только обороняться, но и готовить новое контрнаступление.

По его словам, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский разрабатывает два варианта плана относительно того, как действовать дальше в случае получения помощи от США и в случае ее отсутствия.

Вооруженные силы Украины в 2025 году проведут контрнаступательную операцию, если государство выстоит и удержит оборону в 2024-м. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Руководитель комитета по европейским делам в Бундестаге Антон Хофрайтер считает, что Украина не сможет одержать победу над агрессором Россией в ближайшее время, однако ВСУ способны будут выиграть войну в 2025 году при необходимом уровне военной поддержки со стороны производителей оружия в Европе.

Главнокомандующий Вооруженными силами Великобритании Энтони Радакин заявил, что Украина не сможет перехватить инициативу на поле боя в течение еще нескольких месяцев. Контрнаступление ВСУ маловероятно как минимум до позднего лета. По его словам, ситуация на фронте изменится, когда Запад согласует новые шаги по поддержке Украины.

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война в Украине Жозеп Боррель война России и Украины
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