Исход войны будет решен весной и летом: Боррель обратился к США из-за Украины

Победа Украины важна для Европы и мира, считает Жозеп Боррель.

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Жозеп Боррель считает, что помощь Украине нельзя откладывать / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что следующие месяцы будут решающими в российско-украинской войне. Об этом он сказал во время визита в Вашингтон.

По словам Борреля, обеспечение новой поддержки Украины нельзя откладывать, поскольку исход войны в Украине будет решен этой весной и летом, передает Reuters.

"Что бы не было сделано, это должно быть сделано быстро", – сказал дипломат, обращаясь к американским союзникам.

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Боррель подчеркнул, что победа Украины важна для Европы и мира, поэтому европейские страны увеличивают оборонные мощности, чтобы помогать ВСУ. То же он посоветовал сделать США.

"Следующие месяцы будут решающими. Многие аналитики ожидают большого наступления России этим летом, и Украина не может ждать результатов следующих выборов в США", – сказал он.

Как сообщал Главред, в феврале 2024 года на Мюнхенской конференции по безопасности Жозеп Боррель заявил, что ситуация на поле боя в Украине может быть уже "решена через 3 месяца".

Отметим, по данным американской разведки, первоначальные планы страны-агрессора РФ в Украине провалились, и оккупационная армия понесла огромные потери. Однако время начинает играть в пользу России, и кремлевский диктатор Владимир Путин скорее всего считает, что его общий расчет в отношении войны работает.

Издание The Wall Street Journal писало со ссылкой на оценку НАТО, что страна-агрессор РФ может вести войну с Украиной в ее нынешних масштабах еще 2-5 лет.

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