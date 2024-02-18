"Все решится через 3 месяца": громкое заявление Борреля насчет войны в Украине

Глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель высказался относительно вероятных перспектив развития ситуации на поле боя в Украине.
По его словам, ситуация может быть уже "решена через 3 месяца". Об этом он заявил в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Euronews.
При этом главный дипломат Евросоюза призвал перейти на новый уровень поддержки воющей страны и отметил, что политики блока и европейское общество ещё не осознали, что "находятся в состоянии войны", а времени на очередные саммиты уже нет.
"Мы колебались в вопросах поставок, может быть, слишком много, слишком часто. Два года назад мы были готовы послать каски. Сейчас мы передаём F-16, но прошло уже два года. Если бы мы приняли это решение быстрее, возможно, ситуация на фронте была бы другой", - подчеркнул он.
В то же время верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что ЕС "не сможет играть геополитическую роль, если не будет готов защитить себя".
Боррель добавил, что наиболее важные геополитические вызовы, стоящие сегодня перед единой Европой, связаны с Украиной, сектором Газа и глобальным Югом, а также собственной обороноспособностью.
Ранее Боррель сказал о том, что РФ пойдет в новое наступление уже в марте. Запад должен предоставить Украине все инструменты, чтобы отразить российские атаки, подчеркнул Боррель.
Напомним, Боррель ранее заявил о том, что Путин провалился в Украине, но не знает границ. Войска агрессора России могли бы оказаться у границ Европы, от этого никому не стало бы лучше, сказал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Как сообщалось ранее, Евросоюз предоставит Украине 50 миллиардов долларов. Соответствующее решение приняли 1 февраля. Киев получит поддержку несколькими траншами. Лидеры всех 27 стран достигли консенсуса по этому вопросу.
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