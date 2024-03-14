Украина получит помощь от США, но ее формат будет другим - Джонсон

Спикер Палаты представителей отметил, что в США планируют создать новый проект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от предыдущего.

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США могут принять решение о помощи Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот, ОП

США могут принять решение о предоставлении Украине большого пакета военной помощи. Однако в нем могут быть существенные изменения. Об этом заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон, сообщает The Hill.

Джонсон добавил, что палата подготовит свой проект для поддержки Украины, но в другом виде.

"Никто не хочет, чтобы Владимир Путин взял верх. Я думаю, что он не остановится в Украине... и пойдет дальше в Европу... В этой ситуации есть правая и неправая сторона, добро против зла, и Украина здесь жертва", - сказал Джонсон. видео дня

Спикер отмечает, что Украина может получить поддержку от США в виде кредита или ленд-лиза, чтобы защитить интересы американских налогоплательщиков. Также планируется рассмотреть возможность передачи конфискованных российских активов в фонд для поддержки Украины.

Однако следует отметить, что создание этого проекта не дает стопроцентной гарантии относительно его принятия. В то же время сенатор Джон Корнин оптимистично настроен и убежден, что Палата представителей одобрит решение о помощи Украине.

"Я услышал, что спикер теперь говорил: "Мы не покинем Украину с пустыми руками" или слова примерно того же содержания", - отметил он.

Помощь США для Украины

Напомним, как ранее сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность использования около 200 миллионов долларов из финансирования армии США для оказания немедленной поддержки Украине, поскольку больший пакет помощи остается заблокированным в Конгрессе. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам советника Белого дома по национальной безопасности Джона Кирби, США рассматривают "другие возможности" помощи ВСУ, кроме одобрения законопроекта с деньгами для Украины, в интервью Голосу Америки.

Ранее в Белом доме было сделано важное заявление о помощи Украине, где было отмечено, что затягивание в принятии законопроекта негативно влияет на ситуацию на фронте.

Приостановка военной помощи США для Украины - история вопроса 6 декабря 2023 года законопроект, который был подан президентом США Джо Байденом, и включал помощь Украине, не прошел процедурного голосования в Сенате США. Республиканцы в Палате представителей отказались голосовать, требуя сначала рассмотреть предложенные ими меры по защите границы с Мексикой и изменения в миграционное законодательство. Это привело к остановке поддержки Украины Соединенными Штатами Америки. Законопрект Джо Байдена предусматривает более 60 миллиардов долларов помощи Украине, 14 миллиардов долларов Израилю и 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

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