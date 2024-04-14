'Бавовна' в Луганске: ВСУ нанесли мощный удар по командному пункту оккупантов

Украина поразила вражеский пункт управления во временно оккупированном Луганске.

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ВСУ поразили "жирную" цель в Луганске / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

В субботу, 13 апреля, во временно оккупированном Луганске прогремели мощные взрывы. Украинские воины поразили пункт управления врага. Об этом сообщил СтратКом ВСУ в своем Telegram-канале.

"Силы обороны успешно поразили пункт управления группировки войск "Центр" противника во временно оккупированном Луганске", - говорится в сообщении.

Также СтратКом опубликовал видео последствий удара, которые распространяются российскими пабликами. На нем видно огромный столб дыма.

видео дня

Днем паблики во временно оккупированном Луганске жаловались на "прилет". Удар нанесли в районе машиностроительного завода. Именно там было замечено значительное количество военной техники врага.

Удары по целям РФ - детали последних атак

Напомним, 13 апреля в захваченном Россией Луганске прогремели мощные взрывы. Удар был нанесен по машиностроительному заводу, который оккупанты используют для военных нужд. После взрывов на месте прилетов возник пожар, а над городом поднялся большой столб черного дыма.

Также 13 апреля Украина использовала беспилотники для атаки на воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии. Атака была направлена на 590-й отдельный радиотехнический узел в/ч 84680, где расположен радиолокатор 29Б6 "Контейнер".

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 5 апреля в Ростовской области России прогремели взрывы, которые были слышны также в Энгельсе Саратовской области. Беспилотники атаковали военный аэродром в Ростовской области.

Что такое "хлопок" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (прежде всего - газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ регулярно начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, вероятно, по указанию Кремля, не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решил скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов. Потому что на украинском растение "хлОпок" называется "хлопок". "Хлопок сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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