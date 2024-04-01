Самый мощный завод России в огне: на 'Уралмаше' прогремели взрывы

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш".

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В России масштабный пожар на военном предприятии / коллаж: Главред, скриншоты: видео

В стране-агрессоре России сегодня, 1 апреля, произошел масштабный пожар на военном предприятии "Уралмаш". Известно, что огонь охватил площадь в более 800 квадратных метров.

В российском Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном заводе "Уралмаш". Сообщают, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым, сообщают российские Телеграм-каналы.

В сети сообщают, что пожар возник на складе с лакокрасочными материалами. Спасатели отметили, что существует угроза взрыва и масштабного распространения огня.

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К слову, за несколько минут пожар быстро начал распространяться. Сначала оккупанты заявили, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, однако впоследствии пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров.

В России мощный пожар / скриншот: t.me/glavredinfo

Смотрите видео о том, как в России пылает военный завод:

Что известно о заводе "Уралмаш"? "Уралмаш" – открытое акционерное общество, мощный центр машиностроения в России, расположенный в Екатеринбурге. Один из лидеров российского рынка - оборудование для металлургии, горнодобывающей промышленности, промышленности строительных материалов и энергетики. Основным акционером корпорации является один из крупнейших российских банков "Газпромбанк", передает Википедия.

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