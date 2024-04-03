В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

В Ростове пылает склад с горючим на территории зернового терминала.

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В российском Ростове горит склад с горючим / Коллаж: Главред, фото: скриншот с видео

Вечером, 3 апреля, в российском Ростове местные слышали несколько взрывов. Взрывы в городе прогремели во время сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Пожар, по информации канала, вспыхнул неподалеку от зернового терминала. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар". Также сообщается, что там может находиться зерноуборочная техника и топливо.

Густой дым от пожара виден в разных районах города. По данным МЧС России, площадь возгорания составляет 1 тыс. кв. м.

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По данным российских пропагандистов, спасатели локализовали пожар. Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

В МЧС страны-агрессора отметили, что на момент пожара в ангаре находились два автомобиля. Один - легковой, а другой - грузовой. Кроме этого, там находились емкости с топливом.

Взрывы в России - последние операции СБУ и ГУР

Напомним, в ночь на вторник, 2 апреля, в Севастополе прогремели два взрыва, после чего район остался без света. Проблемы в электросети вызвала операция Главного управления разведки Минобороны Украины. Представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Также 2 апреля СБУ и ГУР атаковали дроном нефтеперерабатывающий завод в Татарстане. Украинский дальнобойный дрон попал в установку первичной переработки нефти, вызвав пожар. Мощность этой установки составляла 8 млн тонн нефти, что составляло 2,6% от общей годовой переработки РФ.

Как сообщал Главред, 1 апреля в российском Екатеринбурге прогремели взрывы. Впоследствии на военном заводе "Уралмаш" произошел масштабный пожар, площадью более 800 квадратных метров.

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