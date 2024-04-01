Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"

Работников завода эвакуировали, в небо поднялся огромный столб черного дыма.

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Под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит" / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Под Москвой загорелся завод электроизоляционных материалов "Электроизолит", который находится в городе Хотьково. Видео уже разлетелось в Сети.

Как сообщают российские пропагандисты, вспыхнул пропиточный цех. Огонь охватил почти 3 тысячи кв.м. Работников завода эвакуировали.

На кадрах видно, как в него подымается огромный столб густого черного дыма.

видео дня

Смотрите видео с пожаром на российском заводе "Электроизолит":

Под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит" / фото: скриншот

Стоит отметить, что этот завод является крупнейшим многопрофильным предприятием электротехнической отрасли. Основная его продукция - изоляционные материалы.

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