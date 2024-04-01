Пылает 3 тысячи кв. м.: под Москвой загорелся крупнейший завод "Электроизолит"

Под Москвой загорелся завод электроизоляционных материалов "Электроизолит", который находится в городе Хотьково. Видео уже разлетелось в Сети.
Как сообщают российские пропагандисты, вспыхнул пропиточный цех. Огонь охватил почти 3 тысячи кв.м. Работников завода эвакуировали.
На кадрах видно, как в него подымается огромный столб густого черного дыма.
Смотрите видео с пожаром на российском заводе "Электроизолит":
Стоит отметить, что этот завод является крупнейшим многопрофильным предприятием электротехнической отрасли. Основная его продукция - изоляционные материалы.
Взрывы в РФ - последние новости по теме
1 апреля стало известно о том, что в России загорелся самый мощный военный завод - на "Уралмаше" прогремели взрывы. Сначала оккупанты заявили, что огонь охватил площадь в 800 квадратных метров, однако впоследствии пожар распространился уже на 4 500 квадратных метров. Кровля здания обрушилась на площади 300 квадратных метров.
Напомним, что в РФ мощные прилеты после ночной атаки. Взрывы прогремели в Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Нижегородской, Брянской, Орловской и Московской областях. В результате взрывов возникли пожары.
Россия сама уничтожила "ФАБами" село под Белгородом. Российские захватчики разбомбили село Козинка Белгородской области, пытаясь "выкурить" Русский добровольческий корпус, подтвердил эксперт BILD.
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