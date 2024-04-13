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Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ

Алексей Тесля
13 апреля 2024, 14:46
Приемная антенна и основная часть электроники радара находилась в Мордовии.
Удар на 650 километров: дроны взорвали мощный военный радиоцентр РФ
Нанесен удар по в/ч 84680 РФ / Коллаж: Главред, Фото: t.me/Bratchuk_Sergey, Pixabay

Украина беспилотниками атаковала воинскую часть россиян в городе Ковылкино в Мордовии.

Об этом в Telegram сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг", глава Общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Как подчеркнул он в сообщении, расстояние до цели около 650 километров.

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"Атаковано было 590 отдельный радиотехнический узел (в/ч 84680), на вооружении которого стоит загоризонтный радиолокатор 29Б6 "Контейнер", дальность обнаружения целей около 3000 км, а высота более 100 км", - отметил представитель одесской ОВА.

Братчук уточнил, что позиция с передатчиком установлена вблизи города Городец Нижегородской области. Приемная антенна и основная часть электроники радара находилась как раз в Ковылкино.

Screenshot
/ t.me/Bratchuk_Sergey

Кто такой Сергей Братчук?

Братчук Сергей Борисович - спикер председателя Одесской областной войскадминистрации. До полномасштабного вторжения служил иподиаконом в церкви и был представителем Одесской епархии Православной церкви Украины.

С 2017 года, как отмечает у себя в соцсетях, был добровольцем в 8-м отдельном батальоне УДА Аратта. В 2018 году стал пресс-офицером в составе батальона, пишет "Рух ЧЕСНО".

Удары по целям в РФ

Ранее в РФ прогремели взрывы: дроны атаковали два военных аэродрома. Взрывы в России прогремели в ночь на 5 апреля. В частности, в Ростовской области беспилотники атаковали военный аэродром. Также взрывы были слышны в Энгельсе Саратовской области.

Напомним, в Екатеринбурге произошел масштабный пожар на военном предприятии "Уралмаш". Известно, что огонь охватил площадь в более 800 квадратных метров. Сообщалось, что сначала раздался взрыв, а затем в небо поднялся густой черный дым.

Вечером 3 апреля в российском Ростове местные слышали несколько взрывов. Взрывы в городе прогремели во время сильного пожара. Об этом сообщают местные Telegram-каналы.Пожар вспыхнул неподалеку от зернового терминала. В то же время российское МЧС утверждает, что "загорелся ангар". Также сообщается, что там может находиться зерноуборочная техника и топливо.

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