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Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки

Дмитрий Видоменко
14 апреля 2024, 09:37
Юрист Мария Левченко объяснила, что в законопроекте №10062 описываются моменты, которые будут действовать по поводу формирования реестра призывников.
Адвокат объяснила, будут ли в Украине рассылать уже в апреле электронные повестки
Как говорит юрист, в законопроекте №10062 максимально расширен перечень данных, которые будут вноситься в электронный кабинет военнообязанного / Коллаж: главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Известный украинский адвокат Мария Левченко пояснила, что законопроект №10062 об электронном кабинете военнообязанного, который недавно подписал президент Владимир Зеленский, не содержит никаких условий по отправке военнообязанному повестки через электронный кабинет. Об этом говорится в Telegram-канале адвокатского бюро "Дама в законе".

"И с подписанием этого законопроекта не начинается процесс рассылки электронных повесток, как отмечают в некоторых источниках", — говорит Левченко.

Юрист объяснила, что в законопроекте №10062 описываются моменты, которые будут действовать по поводу формирования реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В частности, там максимально расширен перечень данных, которые будут вноситься.

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Левченко также ответила, будут ли вносить данные о женщинах в этот реестр.

"Все граждане, попадающие в этот реестр, в возрасте от 18 до 60 лет, и которые не являются военнообязанными, призывниками или резервистами, то их данные будут удаляться. Потому что у нас закон действует еще с 2017 года. И в третьей статье этого закона прописана процедура удаления всех данных людей, не имеющих отношения к военнообязанным или резервистам", — подытожила адвокат.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Закон о мобилизации - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военных. Вместо этого правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, Кабинет министров принял постановление о выплате единовременного вознаграждения в сумме 70 тысяч гривен военнослужащим, которые 30 дней выполняют боевые действия на передовой, территории противника и временно оккупированной территории. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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