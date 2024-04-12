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Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч "уклонистов"

Ангелина Подвысоцкая
12 апреля 2024, 23:54
Речь идет о военнообязанных, которые получили повестку, но так и не пришли в ТЦК.
Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч 'уклонистов'
У полиции есть данные о сотнях тысяч уклонистов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

У полиции есть данные о сотнях тысяч военнообязанных, которые могут быть уклонистами. Соответствующая информация уже содержится в базах полиции. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, сообщает Укринформ.

Он добавил, что полиция занимается розыском тех людей, которые уклоняются от мобилизации после получения повестки.

"Полиция с работниками ТЦК может работать на улице - но повестку может вручить исключительно военный, работник ТЦК. И мы совместно работаем на блокпостах. У полиции есть соответствующие базы данных, в которых есть уже сотни тысяч людей, которые, по мнению ТЦК, возможно, уклоняются от службы. Мы проверяем этих людей и, конечно, сразу этих людей могут проверить работники ТЦК", - сказал Клименко.

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Министр отметил, что админпротоколы в отношении этих лиц составляют исключительно работники ТЦК.

Мобилизация в Украине - последние изменения

Как сообщал Главред, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации.

Также из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положение о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Кроме этого, украинские военные во время войны с Россией не могут позволить себе демобилизоваться. Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

Этих людей уже ищут: у полиции есть данные о сотнях тысяч 'уклонистов'
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Что такое бронь от мобилизации по уровню зарплаты?

В Раде выступили с инициативой о бронировании граждан, которые способны заплатить ежемесячный военный сбор на сумму 20 000 гривен. Речь шла об уплате дополнительного военного сбора за каждого мобилизованного независимо от того, какую должность он занимает.

Кабмин и Офис президента рассматривают другую модель - с привязкой к заработной плате, начиная от 35 тысяч гривен. Идея предусматривает автоматическое бронирование для лиц, получающих такую зарплату.

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