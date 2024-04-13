Ограниченно годных отправят на повторные ВЛК: в Минобороны назвали месяц 'явки'

Медосмотр должен определить пригодность или непригодность к службе после отмены статуса "ограниченно годный".

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В Украине начнутся повторные медосмотры ограниченно годных / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Повторные ВЛК для военнообязанных, которые ранее были ограниченно годными, начнутся с середины мая. Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк на заседании Конгресса местных и региональных властей.

Недавно президент подписал закон №3621-IX, который отменил статус "ограниченно годный". Ранее военнообязанных с определенными заболеваниями, которые имеют этот статус, закон позволял мобилизовать, однако устанавливал ограничения по специальностям, по которым мужчины могли служить.

"Сейчас идет согласование изменений в 402 приказ. И с середины мая начнется переосвидетельствование на подтверждение пригодности к службе тех людей, которые были признаны ограниченно годными", - отметил Гаврилюк. видео дня

Он также сказал, что принятый во втором чтении законопроект №10449 о мобилизации урегулирует четыре важных аспекта:

обязанности граждан;

органов местного самоуправления;

учет всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет;

закрыта часть лазеек уклонения от мобилизации.

Кроме этого, Гаврилюк прокомментировал другой законопроект, №10379, который должен увеличить штрафы за нарушение воинского долга и правил мобилизации. Этот законопроект уже готовится ко второму чтению в Верховной Раде.

Что известно о законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние изменения

Напомним, 10 апреля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности завершил рассмотрение законопроекта о мобилизации и подготовил его ко второму чтению. А уже 11 апреля ВР приняла его во втором чтении.

Также президент Украины подписал закон, который отменяет статус "ограниченно годный" для военных и военнообязанных. Он вступит в силу с 4 мая 2024 года. Граждане с этим статусом будут иметь девять месяцев, что пройти повторный медицинский осмотр.

Как ранее сообщал Главред, новый закон предусматривает повторный медосмотр для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными". После этого они могут быть признаны годными или непригодными к службе.

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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