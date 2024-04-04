Какие изменения ждут 'ограниченно годных': в Минобороны дали исчерпывающий ответ

Статус "ограниченно годный" в отношении военных и военнообязанных в Украине отменяется. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3621-IX, который предусматривает определенные изменения для людей с таким статусом. Об изменениях рассказало Министерство обороны Украины.
В ведомстве отметили, что закон вступит в силу через месяц после его опубликования, то есть 4 мая 2024 года. После этого граждане, имеющие статус "ограниченно годный", будут иметь девять месяцев на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Поэтому ВЛК такие лица должны пройти до 4 февраля 2025 года.
"Отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу - годный/негодный", - отметили в Минобороны.видео дня
После вступления закона в силу у правительства есть три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут определять обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.
"После повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а пригодными - продолжат проходить военную службу", - пояснили в министерстве.
В то же время военнообязанных, которых признают непригодными, исключат из воинского учета, а признанные годными - могут проходить службу.
Что такое "ограниченно годный"?
В военное время, ограниченная пригодность не освобождает военнообязанного от службы в армии, хотя он может быть непригодным в мирное время. Это означает, что лица с ограниченной годностью могут быть мобилизованы для службы в условиях военного положения.
Сейчас в список заболеваний, которые приводили к ограниченной пригодности, входят серьезные заболевания, такие как нарушение свертываемости крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, а также некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом. Этот перечень является длинным и подробным.
Статус "ограниченно годный" - изменения для военнообязанных
Как сообщал Главред, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Также отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.
Новый закон предусматривает, что ограниченно годных лиц могут признать год ными или непригодными к военной службе. Такой шаг поможет обеспечить мобилизационные ресурсы для боевых подразделений и бригад, утверждает нардеп Федор Вениславский.
Также Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Однако Зеленский отметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч человек в этом году.
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