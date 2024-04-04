Какие изменения ждут 'ограниченно годных': в Минобороны дали исчерпывающий ответ

Граждане, имеющие статус "ограниченно годный", будут иметь девять месяцев на повторное прохождение военно-врачебной комиссии, отметили в ведомстве.

https://glavred.info/ukraine/kakie-izmeneniya-zhdut-ogranichenno-godnyh-v-minoborony-dali-ischerpyvayushchiy-otvet-10555457.html Ссылка скопирована

В Украине отменяется статус "ограниченно годный" / Коллаж: главред, фото: УНИАН, facebook.com/GeneralStaff.ua

Статус "ограниченно годный" в отношении военных и военнообязанных в Украине отменяется. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 3621-IX, который предусматривает определенные изменения для людей с таким статусом. Об изменениях рассказало Министерство обороны Украины.

В ведомстве отметили, что закон вступит в силу через месяц после его опубликования, то есть 4 мая 2024 года. После этого граждане, имеющие статус "ограниченно годный", будут иметь девять месяцев на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Поэтому ВЛК такие лица должны пройти до 4 февраля 2025 года.

"Отмена статуса "ограниченно годный" не означает автоматического перехода к другому статусу - годный/негодный", - отметили в Минобороны. видео дня

После вступления закона в силу у правительства есть три месяца на принятие соответствующих нормативно-правовых актов, которые будут определять обновленный перечень заболеваний для определения пригодности или непригодности к военной службе.

"После повторного осмотра военные, признанные непригодными, будут уволены с военной службы, а пригодными - продолжат проходить военную службу", - пояснили в министерстве.

В то же время военнообязанных, которых признают непригодными, исключат из воинского учета, а признанные годными - могут проходить службу.

Что такое "ограниченно годный"? В военное время, ограниченная пригодность не освобождает военнообязанного от службы в армии, хотя он может быть непригодным в мирное время. Это означает, что лица с ограниченной годностью могут быть мобилизованы для службы в условиях военного положения. Сейчас в список заболеваний, которые приводили к ограниченной пригодности, входят серьезные заболевания, такие как нарушение свертываемости крови, рак в ремиссии, ВИЧ, врожденный сифилис, диабет, эпилепсия с единичными приступами, а также некоторые болезни сердца, эндокринной, пищеварительной системы, проблемы со зрением и слухом. Этот перечень является длинным и подробным.

Статус "ограниченно годный" - изменения для военнообязанных

Как сообщал Главред, 2 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Также отменили статус "ограниченно годный" к военной службе.

Новый закон предусматривает, что ограниченно годных лиц могут признать год ными или непригодными к военной службе. Такой шаг поможет обеспечить мобилизационные ресурсы для боевых подразделений и бригад, утверждает нардеп Федор Вениславский.

Также Россия готовит мобилизацию 300 тысяч военных до 1 июня 2024 года. Однако Зеленский отметил, что Украина не планирует мобилизовать 500 тысяч человек в этом году.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред