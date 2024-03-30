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Кому светит бронь и отсрочка: в Раде раскрыли детали законопроекта о мобилизации

Алексей Тесля
30 марта 2024, 20:31
Украина отойдет от старой концепции, когда есть граждане, которых снимают с воинского учета, говорит Федор Вениславский.
Кому светит бронь и отсрочка: в Раде раскрыли детали законопроекта о мобилизации
В ВР раскрыли детали законопроекта о мобилизации / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Законопроект о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные будут находиться на воинском учете и будут или иметь право на отсрочку от призыва, или на бронирование, заявил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Как пояснил он в комментарии Каналу 24, Украина отойдет от старой концепции, когда есть те граждане, которых снимают с воинского учета.

При этом полицейские и представители других составляющих сектора безопасности и обороны, которые не входят в состав ВСУ, находятся на специальном внутреннем учете, говорит нардеп.

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По его словам, профильный комитет Рады завершил рассмотрение правок и на следующей неделе есть все шансы завершить рассмотрение законопроекта на уровне комитета.

Вместе с тем в законопроекте о мобилизации не рассматривалось так называемое "финансовое бронирование", которое зависит от уровня заработной платы. Однако законодатели пытались перевести максимальное количество лиц, имеющих право на отсрочку от призыва по мобилизации, отметил собеседник.

Он пояснил, что в законопроекте о мобилизации вводят понятие "рекрут" - человек, который в результате рекрутинговой кампании поступил на военную службу. Предусмотрены некоторые положения, которые позволят соответствующим военным подразделениям заключать контракты и проводить рекрутинговые кампании.

Вениславский добавил, что после принятия закона есть шанс сделать рекрутинг более привлекательным для украинцев. Чтобы каждый, учитывая собственные навыки и способности, мог выбрать определенную военную профессию, подразделение и максимально себя реализовать в рядах ВСУ или других составляющих сектора безопасности и обороны.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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мобилизация Федор Вениславский война России и Украины
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