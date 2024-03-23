'Ограниченно годные' будут служить в боевых подразделениях: нардеп раскрыл детали

Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту.

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Что будет с "ограниченно годными" при мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Народный депутат Украины Федор Вениславский заявил, что признанные ограниченно годными к службе военнообязанные согласно новому закону повторно пройдут медицинский осмотр и могут быть признаны годными или непригодными.

После того, как Верховная Рада приняла законопроект об обеспечении прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту, который, в частности, предусматривает повторный медосмотр в течение девяти месяцев для военнообязанных, которых признали "ограниченно годными", понятие "ограниченной годности в военное время" исключили из законодательства.

"Когда мы наведем порядок и четко определим, кто пригоден, а кто непригоден, они могут быть мобилизованы, если будут пригодными, и смогут пополнить вакантные места в боевых подразделениях и бригадах", - сказал нардеп Вениславский в эфире телемарафона "Єдині новини". видео дня

Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Нардеп раскрыл детали закона о мобилизации и заявил, что "все должны стать в строй". Закон предусматривает первоочередное военное образование: человек с 18 до 25 лет должен пройти обучение. Мотивация такого решения - подготовка к длительной войне и "худшим сценариям".

Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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