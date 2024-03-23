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"Россияне "гасят" Харьков": Жданов раскрыл худший сценарий новых ударов РФ

Алексей Тесля
23 марта 2024, 12:52
На сегодня нет нужных средств защиты Харькова, говорит Олег Жданов.
Жданов
Олег Жданов прокомментировал ракетные удары РФ / Коллаж: Главред, фото: Главред, ГСЧС, Минобороны РФ

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов прокомментировал массированные удары российских оккупационных войск по Харькову.

"Сейчас для Харькова звёзды сошлись в самом худшем варианте: город-миллионник, находится близко к границе с Россией, у него нет нужных средств защиты", - подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт говорит, что россияне стремятся спровоцировать в Харькове гуманитарную катастрофу, что имеет признаки геноцида.

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"Россияне просто "гасят" Харьков. Они знают, что в городе, несмотря ни на что, ещё большое количество населения, и, если оставить Харьков без электроэнергии и воды, это будет катастрофа, гуманитарная катастрофа. А это уже геноцид в чистом виде", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ранее сообщалось, что РФ бьет ракетами по Украине, взрывы прогремели в Харькове. В Харькове утром, 22 марта, прогремели около 15 взрывов. Жителей города предупредили об угрозе баллистического вооружения из Белгородской области. Также были зафиксированы крылатые ракеты на территории Харьковской области, державшие южный курс.

Напомним, что в разведке Британии предупредили о новых атаках РФ по Украине. 21 марта Россия нанесла первый более чем за месяц крупный удар с использованием авиации дальнего действия по Украине. В состав ударной группы вошли по меньшей мере 10 самолетов Ту-95.

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