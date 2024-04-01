Кто из украинцев имеет право на бронь от мобилизации с 1 апреля - список

В Украине во время войны брони от мобилизации могут получить военнообязанные работники критически важных компаний, органов государственной власти и так далее.

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Бронь от мобилизации: кто в Украине имеет право / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине во время войны мобилизации подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, но для них есть определенные исключения. В частности, на военную службу могут не взять "забронированных" работников критически важных компаний, органов государственной власти. Дело в том, что в 2023 году Верховная Рада приняла закон о порядке бронирования военнообязанных, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Согласно документам, бронь может распространяться на следующие категории граждан:

работников органов государственной власти, местного самоуправления, поскольку их работа необходима для обеспечения функционирования этих органов в особый период;

сотрудников критически важных предприятий, учреждений и организаций (например, занимающихся производством товаров, выполняющих работы и предоставляющих услуги оборонного назначения для нужд ВСУ);

работников предприятий, которые критически важны для экономики и обеспечения жизнедеятельности населения Украины во время войны.

Кроме того, пока мобилизации не подлежат военнообязанные народные депутаты в период своей каденции даже без бронирования. Но депутаты местных советов, работники руководящих должностей мобилизации подлежат и бронирование на них не распространяется.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине – комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, в ходе которой в армию призывались, в основном, граждане с опытом военных действия или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил общую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (в основном – мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине: что известно

Напомним, что в Раде озвучили детали законопроекта о мобилизации. Как рассказали в комитете Рады по нацбезопасности, обороне и разведке, речь идет об ограничении количества опекунов для людей с инвалидностью. Народные избранники сейчас ищут приемлемую формулу.

В Кабмине раскрыли планы Киева по мобилизации 500 тысяч украинцев. Украине для продолжения борьбы с агрессором Россией нужны артиллерийские снаряды, а также ракеты большой и малой дальности, сказал Денис Шмыгаль.

Боец ВСУ эмоционально высказался о мобилизации и необходимости молодых бойцов. Военный отметил, что именно привлечение молодых людей обусловили успех "Азова" в 2014 году. По мнению Жорина, надо как можно больше привлекать к войне молодежь.

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