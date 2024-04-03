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РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля

Юрий Берендий
3 апреля 2024, 15:17
Владимир Зеленский отметил, что Украина не планирует мобилизовать в армию еще 500 тысяч новобранцев.
РФ готовит новую волну мобилизации: Зеленский назвал дату и раскрыл цель Кремля
Зеленский рассказал, сколько людей планируют мобилизовать в РФ до 1 июня / Коллаж Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ

Россия готовится к проведению дополнительной мобилизации 300 тысяч человек до 1 июня 2024 года. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии в Киеве в среду, 3 апреля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что на 1 июня Россия готовит мобилизацию 300 тысяч дополнительных военных", - заявил Зеленский.

Кроме того, он отметил, что Украина не планирует мобилизовывать 500 тысяч новобранцев в этом году.

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"Что касается отдельного количества людей, которые будут мобилизованы, не могу сказать... Полмиллиона нам не нужно", - сказал Зеленский.

Президент выразил благодарность главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому за проведенный аудит в армии, указав, что это важно, что он (Сырский - ред.) нашел силы внутри Вооруженных сил Украины, и соответствующее количество тех, кто не был на фронте, будут на фронте.

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

Мобилизация в Украине - новый законопроект о мобилизации

Президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает призывной возраст для всеобщей военной мобилизации в Украине с 27 до 25 лет. Кроме того, глава государства подписал ранее принятые Радой законопроекты о выплатах семьям погибших на войне и введении электронного кабинета.

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко отметила, что в подписанном законе не содержится положений о введении электронных повесток в электронном кабинете военнообязанного.

Законопроект о мобилизации предусматривает, что все военнообязанные будут находиться на воинском учете и будут иметь право на отсрочку от призыва или на бронирование. Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский объяснил, что Украина отойдет от старой концепции, когда граждан снимают с воинского учета.

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