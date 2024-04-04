УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

Алёна Воронина
4 апреля 2024, 04:30
Путин дает понять: если в ситуации, которая сложилась на фронте, начнутся переговоры, то они будут о легитимации оккупированных территорий. Нам это неприемлемо.
Владимир Путин, Игорь Романенко
Генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его оккупационная армия достаточно сильна, чтобы воевать не только против Украины, но и против других стран Европы.

Поэтому если в Украине появятся военные других европейских стран, это может еще больше разжигать и подстрекать главу Кремля. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду.

"Путин - старый игрок, и в чем-то появление войск европейских стран в Украине будет его только разжигать и подстрекать. Он считает, что за 2022 и 2023 годы набрал достаточно сил и опыта, и у него есть возможности, чтобы наступать в Украине и даже формировать возможности для дальнейших действий в отношении других стран. Ведь не просто так проснулся Лукашенко с Сувалкским коридором - это заявление явно делалось по указанию Путина", - отметил Романенко.

видео дня

По словам генерал-лейтенант запаса, Путин дает понять, что, если в ситуации, которая сложилась на фронте, начнутся переговоры, то они будут о легитимации захваченного в Украине, что неприемлемо для нас.

Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США, американский генерал Бен Ходжес оценил, способна ли Россия наступать на Киев и Харьков. На Западе распространяют нарративы о якобы неизбежности победы агрессора Российской Федерации, но это ложные месседжи, сказал генерал США Бен Ходжес.

Также ранее сообщалось, что ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем. Это самый высокий месячный показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, в ночь на 3 апреля РФ атаковала 4 области дронами и одну - ракетами. Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, и по четырем областям - дронами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Путин вторжение России Игорь Романенко
Реклама

Главное за день

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

05:46 Украина
"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

04:30 Украина
Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

23:59 Украина
Все главные новости

Популярное

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы 11025

Уже у Путина на подписи: у Филиппа Киркорова начались серьезные проблемы

Почему в американских домах нет стиральных машин 8928

Почему в американских домах нет стиральных машин

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома 7466

Три смерти подряд: жена путиниста Певцова запустила себя и почти не выходит из дома

Там настоящий ад : войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ 5161

Там "настоящий ад": войска РФ прорываются к стратегическому городу - офицер НГУ

Последние новости

06:10

Проблема санкций и их эффективности для России

05:46

Для похода на Киев нужно от 200 тыс. человек: Романенко назвал сроки наступления РФ

05:30

Головоломка для тех, у кого зрение ястреба: надо за 7 секунд найти башмак

05:03

Как проверить подлинность золота в магазине за считанные секунды: простой трюкВидео

04:30

"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

Россия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал РоманенкоРоссия к лету в состоянии собрать силы и начать наступление на Киев – генерал Романенко
04:02

Немощна и теряется в пространстве: что происходит со Светличной после инфаркта

03:34

Как сажать фасоль в открытый грунт: закрома будут ломиться от урожая

03:00

Новый скандал: Кэйт Миддлтон и принц Уильям обратились с просьбой к Меган и Гарри

02:32

Почему плохо после алкоголя: что делать, если постоянно мучает похмелье

Реклама
02:00

Алан Бадоев рассказал, что певица-беглянка Anna Asti должна ему кучу денег

01:30

В Украине могут появиться не только французские войска: эксперт раскрыл все детали

01:15

Бабушка лишила всех огромного наследства: неожиданное решение, кому все досталось

00:45

У женщины сорвалось более 178 млн грн выигрыша в лотерею: почему постигла неудача

00:13

Известная блогер-миллионщица поменяла прическу: как теперь она выглядит

00:07

У Рамины Эсхакзай появился новый бойфренд

03 апреля, среда
23:59

Украина "четко понимает" планы РФ: Зеленский отреагировал на призыв 300 тыс. россиян

23:33

Будет выбивать войска Путина из Украины: звездный рэпер рассказал, как воюет с РФ

23:20

Оля Цибульская впервые призналась, почему на самом деле перестала петь с Дзидзьо

23:06

Бывшего тренера "Динамо" побили фанаты в другой стране - СМИ

23:00

Россия перейдет в наступление во второй половине 2024-го: эксперт назвал направления

Реклама
22:57

Бывший муж Тринчер резко раскритиковал Машу Ефросинину: в чем он ее обвинил

22:46

Жураковская рассказала поо свою подругу-путинистку из МариуполяВидео

22:20

Как правильно обрезать кусты малины весной: советы, которые пригодятся садоводам

22:19

Стефанчук объяснил, когда Рада будет голосовать за законопроект о мобилизации

21:52

"Не должно быть победителей и побежденных": Китай сделал скандальное заявление о войне

21:41

Арсен Мирзоян резко "закусился" с хейтерами насчет "развлечений" на концертах во время войны

21:37

Кремль радуется заявлениям Порошенко о проведении выборов - Гладких

21:25

Какой хлеб нельзя есть 4 апреля, чтобы не было безденежья: приметы

21:02

Король Чарльз III выставил королеву Камиллу перед подданными в необычном свете

20:43

Как пробить очень сильный засор в трубе: что делать, чтобы решить проблему

20:35

В Ростове прогремела серия взрывов: вспыхнул пожар возле зернового терминала

20:34

Как убрать нагар со сковороды снаружи: легкий и рабочий способВидео

19:59

"Идет борьба за каждый дом": комбат назвал ключевую цель РФ в Донецкой области

19:41

2 градуса тепла, бешеный ветер и дожди: в Украине будет самый холодный день месяца

19:10

Удар по производству "Шахедов", как кофейная чашка холодной воды в жаркий деньмнение

18:57

Кусай локти, Мурат: экс-жена Налчаджиоглу засветилась в "бикини мести"

18:53

"Война никого не обойдет": военный эмоционально высказался о мобилизации с 25 лет

18:46

Что нельзя сажать с капустой: простые, но очень нужные советы для дачниковВидео

18:43

Налог на авто: кто из украинцев и когда обязан его заплатить

18:39

"Усиленная оборона города": Синегубов рассказал об угрозе РФ "захватить Харьков"

Реклама
18:19

Резко поменяли цены на основной элемент борщевого набора: что произошло

17:40

Кулеба сделал громкое заявление о Patriot для Украины

17:32

"Нашли с синяками на голове и наркотиками": у путиниста Тимати траур

17:24

Жестокие бои под Марьинкой: открыт сбор на дроны для 206-го батальона войск ТРО

17:15

"Уничтожены и на ремонте": в ГУР рассказали, сколько истребителей осталось в России

16:48

Макрон давит на Байдена и Шольца: в WSJ раскрыли их позицию по РФ

16:46

Зеркальная дата 04.04.2024: что нельзя делать и как загадать желание

16:39

Населенные пункты "стерты": офицер раскрыл тактику РФ на "горячем" направлении

16:32

"Я не гордая": Маша Ефросинина назвала цену, за которую даст себя погладить

16:13

Зачем в церкви звонят колокола: их используют в 3 случаях

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять