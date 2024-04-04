"Это неприемлемо для нас": генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин

Путин дает понять: если в ситуации, которая сложилась на фронте, начнутся переговоры, то они будут о легитимации оккупированных территорий. Нам это неприемлемо.

https://glavred.info/ukraine/eto-nepriemlemo-dlya-nas-general-skazal-kakie-plany-mozhet-vynashivat-diktator-putin-10555118.html Ссылка скопирована

Генерал сказал, какие планы может вынашивать диктатор Путин/ коллаж: Главред, фото: скрин, Главред

Российский диктатор Владимир Путин считает, что его оккупационная армия достаточно сильна, чтобы воевать не только против Украины, но и против других стран Европы.

Поэтому если в Украине появятся военные других европейских стран, это может еще больше разжигать и подстрекать главу Кремля. Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду.

"Путин - старый игрок, и в чем-то появление войск европейских стран в Украине будет его только разжигать и подстрекать. Он считает, что за 2022 и 2023 годы набрал достаточно сил и опыта, и у него есть возможности, чтобы наступать в Украине и даже формировать возможности для дальнейших действий в отношении других стран. Ведь не просто так проснулся Лукашенко с Сувалкским коридором - это заявление явно делалось по указанию Путина", - отметил Романенко. видео дня

По словам генерал-лейтенант запаса, Путин дает понять, что, если в ситуации, которая сложилась на фронте, начнутся переговоры, то они будут о легитимации захваченного в Украине, что неприемлемо для нас.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Война в Украине

Ранее бывший командующий Сухопутными войсками США, американский генерал Бен Ходжес оценил, способна ли Россия наступать на Киев и Харьков. На Западе распространяют нарративы о якобы неизбежности победы агрессора Российской Федерации, но это ложные месседжи, сказал генерал США Бен Ходжес.

Также ранее сообщалось, что ВСУ за месяц уничтожили почти 1000 артсистем. Это самый высокий месячный показатель с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Напомним, в ночь на 3 апреля РФ атаковала 4 области дронами и одну - ракетами. Захватчики ударили по Донецкой области тремя зенитными управляемыми ракетами С-300, и по четырем областям - дронами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред