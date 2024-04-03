Мокрый снег и +6 градусов днем: синоптик назвала дату серьезного похолодания

Погода в Украине в четверг, 4 апреля, станет намного холоднее по сравнению с предыдущими днями. Температура воздуха в части областей даже днем не будет подниматься выше +6...+11 градусов.
Немножко теплее будет только в Луганской области и на юге нашего государства - там местами температура будет подниматься до +20 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.
"Завтра будет самый холодный день из ближайшей перспективы. В северных и западных областях Украины даже днем температура воздуха не будет превышать +6...+11 градусов. Центральная часть в четверг будет пестрой. В Винницкой и Полтавской областях ожидается +8...+12 градусов. В Черкасской области и в Кропивницком с районами +12...+17 градусов, в Днепропетровской области до +19 градусов. На востоке: Харьковщина +10...+14, Луганщина до +20, Донетчина +18 градусов. В южной части ожидается +15...+20 градусов", - рассказала Диденко.
Где будут осадки 4 апреля
Осадки наиболее вероятны на севере, западе и на северо-востоке Украины - там будут дождь, местами возможен мокрый снег. На остальной территории Украины осадков не ожидается.
"Ветер завтра будет умеренным, штормовые порывы будут стихать, разве на северо-востоке где-то рванет до 15-20 метров в секунду, пылевые массивы из Сахары покидают нашу территорию", - отметила синоптик.
Погода в Киеве 4 апреля
В Киеве 4 апреля ожидается самый холодный день, не выше +8...+10 градусов, утром местами пройдет дождь, днем без существенных осадков.
В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, отметила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.
Также ранее синоптик Наталья Диденко предупредила, что Украину накрывает похолодание. Синоптик рассказала, сколько продлится похолодание и в какие дни тепло снова вернется в нашу страну.
Напомним, Украину накрыла невероятно сильная магнитная буря - штормить будет целых 8 дней. Мощность магнитной бури может повыситься почти до шестибалльного уровня.
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