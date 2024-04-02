Температура упадет до +5 градусов: Украину накрывает похолодание

Погода в Украине в среду, 3 апреля, станет немного холоднее, чем была в прошлые дни. Температура воздуха в ночные часы будет снижаться даже до +5 градусов.
Незначительное похолодание продлится 3, 4 и 5 апреля. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Майское тепло побыло в Украине с неофициальным визитом и уже отбывает домой. А у нас завтра ожидается снижение температуры воздуха до нормальной апрельской. Поэтому, пожалуйста, в ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, не сильно раздевайтесь и верните на вешалку плащи или пальто", - отметила синоптик.
Она рассказала, что максимальная температура воздуха ближайшей ночью и завтра утром составит от +5 до +10 градусов. Днем ожидается от +13 до +17 градусов, на юге и на востоке местами до +19 градусов.
"Ветер в Украине будет западного направления, в северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 метров в секунду, осторожно", - предупредила Диденко.
Где будет идти дождь 3 апреля
В то же время синоптик предупредила, что 3 апреля в ряде областей будут периодические дожди, местами даже с грозами. Дожди будут идти в западных областях, на севере, а также на Луганщине, Донетчине, Запорожье и в Крыму. На остальной территории нашего государства осадков не ожидается.
Погода в Киеве 3 апреля
В Киеве в среду местами будет дождь и даже гроза. Также будет сильный западный ветер до порывов 15-18 метров в секунду.
Ожидается снижение температуры воздуха ночью до +7...+10 градусов, днем до +16 градусов.
"Однако это милое незначительное похолодание в ближайшие выходные снова сменится повышением температуры воздуха", - отметила синоптик.
Кто такая Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине - последние новости
Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода на неделю, с 1 по 7 апреля. Он рассказал, когда Украину накроет почти летняя жара - температура подскочит до +28. Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.
Также ранее сообщалось, что Украину накроет мощный шторм - будут дожди с грозами. В Украину начинает врываться похолодание. Синоптики также прогнозируют сильные порывы ветра.
Напомним, ранее Главред публиковал календарь магнитных бурь на апрель. Самая мощная буря будет в начале апреля и затянется она на 6 дней.
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