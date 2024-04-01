Температура подскочит до +28: когда Украину накроет почти летняя жара

Но вместе с аномально высокими температурами воздуха в наше государство придут также дожди и грозы.

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Погода в Украине – синоптик сказал, когда Украину накроет почти летняя жара/ unsplash.com

Погода в Украине в первую неделю апреля будет аномально теплой, но местами будет идти кратковременный дождь. Также возможны грозы.

Таким прогнозом погоды на неделю поделился кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, пишет meteoprog. Он отметил, что очень теплые температуры в эту неделю будут вызваны юго-западными ветрами, которые принесут к нам теплый воздух с Балканского полуострова и стран Средиземноморья.

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Но на фоне теплой погоды местами будут идти дожди разной интенсивности, а также грозы.

Во второй половине недели ожидается кратковременное похолодание. Наиболее ощутимым оно будет в северных областях, а на юге нашего государства оно практически не будет ощущаться. Но уже с выходных, 6-7 апреля, в нашу страну придет субтропический воздух, который приведет к повышению дневных и ночных температур по всей стране.

Погода в Украине 1 апреля

В понедельник, 1 апреля, в Украине сохранится теплая, местами жаркая погода. В западных, а днем также в северных областях местами пройдут небольшие кратковременные дожди, отдельные грозы. На остальной территории страны сухо. Ветер южной четверти, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +7...+12 градусов, днем +20...+25. В западных и местами южных областях ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27.

Погода в Украине 2 апреля

Во вторник, 2 апреля, в западных областях ночью местами возможен небольшой дождь, днем кратковременные дожди, местами грозы, в Карпатском регионе дождь с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер южный/ юго-западный, 7-12 м/с, днем местами в Украине порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8...+13 градусов, в западных и южных областях местами +14...+15; днем +21...+26 градусов, на юге и в Крыму местами +27...+28; на крайнем западе +13...+18 градусов.

Погода в Украине 2 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 3 апреля

В среду, 3 апреля, в западных и северных регионах, а днем также в восточной части пройдут небольшие, местами умеренные дожди. На остальной части страны без существенных осадков. Ветер западный/юго-западный, 7-12 м/с, в западных и северных областях местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4...+9 градусов, на юге и востоке +7...+12; днем +14...+19 градусов, в юго-восточной части Украины +18...+23.

Погода в Украине 3 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 4 апреля

В четверг, 4 апреля, небольшие дожди возможны в северных областях, днем также в Карпатах и на Закарпатье. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно западной четверти, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, в западной части +1...+6. Днем воздух прогреется до +10...+15 градусов, в южных и восточных областях до +16...+21. В северной части +4...+9 градусов.

Погода в Украине 4 апреля/ meteoprog

Погода в Украине 5 апреля

В пятницу, 5 апреля, в западных, северных, днем местами в центральных областях ожидаются небольшие дожди. На остальной территории страны без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3...+8 градусов, в северных областях местами заморозки 0...-3; днем +13...+18 градусов, в южной части и в Крыму +17...+22.

Погода в Украине 6 апреля

В субботу, 6 апреля, в большинстве областей Украины, кроме юга и центра местами пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +5...+10 градусов, днем +13...+18, в западных и южных областях +18...+23 градуса.

Погода в Украине 7 апреля

В воскресенье, 7 апреля, на фоне повышенного атмосферного давления осадков в Украине не предвидится. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, днем +18...+23, в западных областях местами +24...+26 градусов.

Погода в Киеве на две недели/ meteoprog

Кто такой Игорь Кибальчич Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Погода в Украине

Ранее сообщалось, что Украину накрывает летняя жара. Но при этом в некоторых областях синоптики прогнозируют дождь и мощный ветер - до 32 м/с.

Также ранее сообщалось, что Украину накрывает пыль из Сахары – синоптики предупредили об опасности. Синоптики призвали украинцев закрывать окна и предупредили о вредности пыли.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на апрель 2024 – обещают теплый месяц, но не везде. В большинстве западных регионов, а также в Винницкой и Одесской областях будет теплее, чем на остальной территории Украины, говорят синоптики.

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