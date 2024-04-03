РФ нацелилась на захват одного крупного города: генерал оценил угрозу

Киев оккупантам не по зубам, поэтому они могут попытаться захватить другой украинский город.

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РФ нацелилась на захват одного крупного города/ коллаж: Главред, фото: Главред, скрин

Страна-агрессор Россия не отказалась от планов захватить Киев - оккупанты до сих пор грезят тем, чтобы покорить столицу Украины.

Но для повторной попытки взять Киев захватчикам нужно войско численностью не менее 200 тысяч человек, а также соответствующие ресурсы - вооружение и техника. Однако ни того, ни другого у оккупантов сейчас нет. Об этом сказал генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью Главреду.

По его словам, российский диктатор Владимир Путин с конца прошлого года и начала текущего года почувствовал, что у оккупантов есть силы по крайней мере медленно продвигаться вперед на фронте. Поэтому главе Кремля может снова прийти в голову осуществить попытку повторного наступления на Киев.

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"Нужно учитывать один момент. Группировка российских войск, действующая на юге и востоке Украины, в последнее время наступает, и Путин с конца 2023-начала 2024 года почувствовал, что у него есть силы продвигаться, пусть и медленно. Пока что российские войска не достигли стратегических успехов, но на тактическом уровне наступление продолжается. В связи с этим в России могут задуматься над тем, чтобы принципиально решить судьбу этой войны. Ведь подходы тех, кто планировал эту войну с самого начала, не изменились: если Киев будет взят, исход войны будет решен в пользу России", - отметил Романенко.

Поэтому планы провести повторное наступление на украинскую столицу у России вполне могут быть, говорит генерал-лейтенант запаса.

Но для того, чтобы снова пойти на Киев, России нужна группировка войск численностью не менее 200 тысяч человек, а также соответствующие ресурсы - вооружение и техника. Ни того, ни другого у оккупантов сейчас нет. Поэтому враг может поставить себе цель осуществить захват Харькова, предполагает Романенко.

"Взять Харьков удобнее, ведь расстояние от российской границы до города небольшое. Россия же и раньше планировала захватить Харьков, но ВСУ сорвали эти планы. Теперь противник оценил собственные возможности по нанесению ударов по Харькову и области с использованием различных средств: зенитно-ракетных комплексов, переделанных под использование ракет "земля-земля", то есть С-300 и С-400, управляемых авиационных бомб и тому подобное. Расстояние позволяет всё это использовать, ведь там всего 30 км, то есть противник может запускать планирующую бомбу со своей территории через границу в Харьков", - отметил генерал-лейтенант запаса.

Поэтому, по его словам, судя по совокупности военных возможностей и ресурсов, которые есть у России, если наступление и будет, то прежде всего на Харьков

"Или же, если РФ удастся стремительно наращивать силы и средства, тогда можно будет говорить о наступлении и на Киев. Пока что возможностей у России нет ни для наступления на Киев, ни для наступления на Харьков", - подытожил Романенко.

Кто такой Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Угроза захвата Киева - может ли РФ снова пойти на столицу Украины

Ранее в ВСУ раскрыли детали обороны Киева. После полномасштабного вторжения оккупантов России вокруг Киева были построены сотни километров фортификаций и несколько колец обороны. Проведена работа, чтобы предотвратить внезапный вражеский прорыв, рассказал командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

Также ранее бывший командующий Сухопутными войсками США, американский генерал Бен Ходжес оценил, способна ли Россия наступать на Киев и Харьков. На Западе распространяют нарративы о якобы неизбежности победы агрессора Российской Федерации, но это ложные месседжи, сказал генерал США Бен Ходжес.

Напомним, генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко раскрыл планы наступления россиян на Киев и Харьков. Он спрогнозировал, как может состояться второй поход россиян на Киев и с каких направлений ожидать наступление.

"Думаю, Россия будет искать новые возможности. Последний год войны свидетельствует о том, что россияне сделали выводы из своих ошибок, приобрели опыт ведения боев, поэтому от них можно ждать новаций", - отметил Романенко.

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