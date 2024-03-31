Чтобы войска РФ внезапно не прорвались: в ВСУ раскрыли детали обороны Киева

Будет ли существовать Украина, зависит от обороны города Киева, сказал журналистам командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Александр Павлюк.

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От Киева зависит, будет ли существовать Украина - Павлюк / Коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

После полномасштабного вторжение оккупантов России вокруг Киева было сооружено сотни километров фортификаций и несколько колец обороны. Проведена работа, чтобы предотвратить внезапный вражеский прорыв. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Александр Павлюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что военные провели укрепление северного направления.

"За год на этом посту мы проделали огромный объем работы. Это около 1000 километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного захода противника не было", - сказал Павлюк. видео дня

Также военный добавил, что оборона Киева продолжает усиливаться.

"Уже строятся долгосрочные бетонные укрепления. Потому что иметь такого соседа - нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли существовать Украина или не будет", - подчеркнул Александр Павлюк.

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